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        Haberler Gündem 3. Sayfa KOMŞU KATLİAMI | Son dakika haberi: Yine Ankara, yine aynı gerekçe! Baba ve oğlu komşu tarafından katledildi

        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!

        Ankara'nın Sincan ilçesinde, üç gün önce 72 yaşındaki Tahsin Ünsür'ün, gürültü yaptıkları iddiasıyla 5 kişilik aileyi öldürmesinin ardından bir katliam da Keçiören'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre 59 yaşındaki Hüseyin Alkan, asansör tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle 48 yaşındaki Uğur Şahan ile 15 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Şahan'ı öldürüp; Şahan'ın eşi 46 yaşındaki Sevda Şahan ile aynı yaştaki apartman yöneticisi Sema Taşkıran'ı da yaraladı. Katil zanlısı Alkan gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 16:27 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:27
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        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
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        Başkent'te, apartmanda yaşanan "gürültü", üç günde ikinci kez dehşete neden oldu. Habertürk'ten Bekir Mert'in haberine göre; Keçiören ilçesinde bulunan Şahin Apartmanı'nda, asansör bakımı yapıldığı sırada apartman yöneticisi Sema Taşkıran (46) ile Hüseyin Alkan (59) arasında tartışma çıktı.

        BİNAYA AV TÜFEĞİYLE GELİŞİ KAMERADA

        Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.
        Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olayı baba oğul olan Uğur Şahan (48) ile oğlu Mehmet Ali Şahan (15) ayırmaya çalıştı. Binaya tekrar bu sefer av tüfeğiyle gelen Hüseyin Alkan, kelimenin tam anlamıyla dehşet saçtı. Alkan'ın binaya geliş anı kamera görüntüsüne de yansıdı.

        BABA VE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

        Alkan'ın tetiğe basmasının ardından baba Şahan ile oğlu Mehmet Ali, yere yığıldı. Baba ve oğlu, olay yerinde hayatlarını kaybederken katil zanlısı binanın dışında bulunan ve kaçmaya çalışan Şahan'ın eşi Sevda Şahan (46) ile yönetici Taşkıran'ı yaraladı.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken; katil zanlısı Alkan, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        SİNCAN'DA AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

        Ankara'nın Sincan ilçesinde üç gün önce Tahsin Ünsür (72), üst komşusuyla yaşadığı tartışmanın ardından Turgut Ailesi'nin evini basmış; Hamdi Turgut (41), annesi Behiye (71), eşi Sunay (40), oğlu Mustafa (13) ve kızı Ceyda Turgut (11) tüfekle öldürmüştü.

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        #ankara
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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