Google’ın e-posta servisi Gmail’e alternatif olarak geliştirip, 2014 yılının son aylarında kullanıma sunduğu e-posta uygulaması Inbox bu ay sonu tarih oluyor.

Yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken Inbox ile gelen özelliklerin mevcut Gmail uygulamasına eklendiği vurgulanan Google’dan Inbox ile ilgili olarak yapılan resmi duyuruda, “Inbox, oturumu kapatıyor. En sevdiğiniz özellikleri yeni Gmail’de bulun” denilerek, uygulamanın fişi çekildi.

Duyuruda, “Inbox by Gmail, Mart 2019'dan sonra kullanımdan kaldırılacak. Inbox'a verdiğimiz desteğe son vereceğiz. 2019 Mart ayı sona ermeden yeni Gmail'e geçin. Orada görüşürüz” denildi.

Google’ın yeni e-posta deneyimi Inbox, mobil uygulamalarının yanısıra Web’te inbox.google.com sitesini üzerinden sunuluyordu.

2014 YILINDA KULLANIMA AÇILMIŞTI

Yeni servis için Google “Inbox” marka adını kullanmıştı ancak inbox.com’un aslında 20 yıllık bir geçmişi bulunuyordu. Bu alan adı, 1995 yılından bu yana ABD’li bir başka şirket olan Inbox tarafından, e-posta hizmetinin yanısıra, arama motoru, bulut servisi için halen aktif olarak kullanılıyor.

Google’ın 2014 yılının kasım ayında kullanıma açtığı Inbox’ta gelen e-postaları içeriklerine göre kategorilendirilerek kullanıcılara sunuyordu. Kullanıcılar, e-postalarını “Seyahat”, “Finans”, “Alışveriş”, “Güncellemeler”, “Sosyal”, “Forumlar” ve “Tanıtım” gibi başlıklarla kontrol edebiliyordu.

ÖZELLİKLERİ GMAIL'E EKLENDİ

Inbox uygulaması ayrıca kullanıcılara doğum günleri, uçuş bilgileri gibi konularda hatırlatmalar yapıp, uyarı ve bildirimler gönderebiliyordu. Inbox’ta kullanıcıların Gmail’den aşina olduğu önemli/yıldızlı e-postalar, yapılacaklar listesi ve görev yöneticisi fonksiyonunu e-posta deneyimiyle birleştiren “Pin”lerle karşılarına çıkıyordu.

Kullananlar tarafından oldukça beğenilen ve e-posta uygulamasını sanal asistana çeviren bu özelliklerin önemli bir kısmının yeni Gmail uygulamasına entegre edildiğini de belirtelim.