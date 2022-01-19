GERİ SAYIM! FED faiz toplantısı ne zaman ve saat kaçta? 2022 FED Ocak ayı faiz kararı tahminleri

FED 2022 faiz politikaları start veriyor. 2021 yılı Aralık ayı faiz toplantısında 2022 yılında 3 kez faiz artırımına gidileceğini açıklayan FED Başkanı Powell, yeni yılın ilk faiz kararını küresel piyasalara duyuracak. Peki FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 FED Ocak ayı faiz kararı tahminleri...

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED'in 2022 yılında yapacağı toplantı Ocak ayının sonunda yapılacak. Yer alan bilgiye göre 2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak tarihlerinde.

FED OCAK AYI FAİZ KARARI TAHMİNLERİ

FED, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.

Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.