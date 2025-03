Gene Hackman'nin kızı Leslie Hackman, açıklamalarda bulundu

Hollywood'un efsane oyucularından Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde bir köpekleriyle birlikte ölü olarak bulunmuştu. 95 yaşındaki Hackman ile 63 yaşındaki Arakawa'nın ölüm nedeni üzerine incelemeler sürüyor.

Gene Hackman'in kızlarından Leslie Hackman, babasının yaşına rağmen gayet iyi olduğunu belirterek bu konuda üvey annesi Betsy Arakawa'nın katkısı olduğunu söyledi.

Leslie Hackman, bu konuda; "Yaşına rağmen babam fiziksel olarak gayet iyi durumdaydı. Pilates ve yoga yapıyordu. Babamın sağlığı yerindeydi ve üvey annem onu hayatta tutmak için elinden geleni yaptı. Bu konuda da başarılı oldu" diye konuştu.

Leslie Hackman; babası Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın harika bir evliliği olduğunu söyledi; "Betsy, ona çok iyi bakıyordu. Ona bu yüzden minnettarım. Onun ölümünden dolayı üzgünüm" diye konuştu.

Gene Hackman - Betsy Arakawa

Her ne kadar iyi bir ilişkileri olduğunu ileri sürse de Leslie Hackman, ölümünden önce aylar boyunca babasını hiç aramadığını da saklamadı; "Yakın bir ilişkimiz vardı. Onlarla birkaç aydır konuşmamıştım ama her şey normaldi ve her şey yolundaydı."