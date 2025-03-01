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        Haberler Magazin Gene Hackman'nin kızı Leslie Hackman, açıklamalarda bulundu - Magazin haberleri

        Gene Hackman'nin kızı Leslie Hackman, açıklamalarda bulundu

        Eşi ve köpeğiyle evinde ölü olarak bulunan Hollywood'un ünlü oyuncusu Gene Hackman'in kızı açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 20:28 Güncelleme: 01.03.2025 - 20:28
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        Sır ölüm sonrası kızı konuştu
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        Hollywood'un efsane oyucularından Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde bir köpekleriyle birlikte ölü olarak bulunmuştu. 95 yaşındaki Hackman ile 63 yaşındaki Arakawa'nın ölüm nedeni üzerine incelemeler sürüyor.

        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
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        Gene Hackman'in kızlarından Leslie Hackman, babasının yaşına rağmen gayet iyi olduğunu belirterek bu konuda üvey annesi Betsy Arakawa'nın katkısı olduğunu söyledi.

        Leslie Hackman, bu konuda; "Yaşına rağmen babam fiziksel olarak gayet iyi durumdaydı. Pilates ve yoga yapıyordu. Babamın sağlığı yerindeydi ve üvey annem onu hayatta tutmak için elinden geleni yaptı. Bu konuda da başarılı oldu" diye konuştu.

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        Ölümüyle ilgili açıklama
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        Leslie Hackman; babası Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın harika bir evliliği olduğunu söyledi; "Betsy, ona çok iyi bakıyordu. Ona bu yüzden minnettarım. Onun ölümünden dolayı üzgünüm" diye konuştu.

        Gene Hackman - Betsy Arakawa

        Her ne kadar iyi bir ilişkileri olduğunu ileri sürse de Leslie Hackman, ölümünden önce aylar boyunca babasını hiç aramadığını da saklamadı; "Yakın bir ilişkimiz vardı. Onlarla birkaç aydır konuşmamıştım ama her şey normaldi ve her şey yolundaydı."

        Gene Hackman'in kızları Leslie Hackman ile Elizabeth Hackman'ın çocukluk yıllarından bir fotoğraf...

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        #Gene Hackman
        # Betsy Arakawa
        # Leslie Hackman

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