Ünlü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa ölü bulundu! - Gene Hackman ve Betsy Arakawa ölüm sebepleri açıklandı mı neden öldüler? Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa ölü bulundu! - Gene Hackman ve Betsy Arakawa ölüm sebepleri açıklandı mı neden öldüler? Magazin haberleri

'Affedilmeyen', 'Süpermen', 'Devlet Düşmanı', 'Fransız Bağlantısı', 'Ateş Altında', 'Mutlak Güç', 'Mississippi Yanıyor' ve daha birçok filmde canlandırdığı karakteri ikonik hale getiren Hollywood'un efsane oyuncularından Gene Hackman ve eşi klasik piyanist Betsy Arakawa (63), Santa Fe'nin kuzeydoğusundaki Santa Fe Summit bölgesindeki evlerinde ölü bulundu. Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza yaptığı açıklamada, çiftin ve köpeklerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

REKLAM advertisement1 Yetkililer olayda cinayet şüphesi olmadığı söylerken, ünlü oyuncu ve eşinin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. 95 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, 5 kez Oscar ödülüne aday gösterilirken; 'Fransız Bağlantısı' ve 'Affedilmeyen' ile 2 kez kazanmanın mutluluğu yaşadı.

Gene Hackman'ın 2 yıl önce çekilen fotoğraflarından biri... Gene Hackman'in ikonik bir hale getirdiği karakterlerden biri de 'Süpermen'de canlandırdığı 'Lex Luthor' idi... 'Mutlak Güç' ve 'Affedilemeyen'deki rol arkadaşı Clint Eastwood, üzüntüsünü, birlikte çekildikleri bir fotoğrafla ifade etti.