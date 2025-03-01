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        Haberler Dünyadan Gene Hackman'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme - Magazin haberleri

        Gene Hackman'ın ölümüyle ilgili açıklama

        Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Santa Fe İlçesi Şerifi Adan Mendoza, düzenlediği basın toplantısında, çiftin büyük ihtimalle 9 gün önce öldüğünü belirterek, ölümlerine yönelik soruların halen cevapsız kaldığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:01 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:04
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        Ölümüyle ilgili açıklama
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        Hollywood'un efsane oyuncularından 95 yaşındaki Gene Hackman ile 63 yaşındaki eşi piyanist Betsy Arakawa, Santa Fe'nin kuzeydoğusundaki Santa Fe Summit bölgesindeki evlerinde ölü olarak bulunmuştu.

        Santa Fe İlçesi Şerifi Adan Mendoza, düzenlediği basın toplantısında, çiftin; büyük ihtimalle 9 gün önce öldüğünü belirterek, ölümlerine yönelik soruların halen cevapsız kaldığını söyledi.

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        Gene Hackman'ın kalp pilinin incelendiğini kaydeden Adan Mendoza, cihazın son kaydedilen aktif durumunun 17 Şubat olduğunun anlaşıldığını aktararak, bunun, oyuncunun o tarihte öldüğünü gösterdiğini dile getirdi.

        Adan Mendoza, çiftin karbonmonoksit zehirlenmesinden ölmelerinin pek olası olmadığını ifade ederek, her ikisinde de karbonmonoksit zehirlenmesine dair izlerin negatif çıktığını bildirdi.

        İlk bulguların herhangi bir dış travma belirtisine işaret etmediğini ve suç belirtisi göstermediğini anlatan Adan Mendoza, toksikoloji sonuçlarını almanın 3 ay ya da daha uzun sürebileceğini kaydetti.

        Adan Mendoza, çiftin ölü bulundukları evin içi ya da dışında gözetleme kamerası olmadığını aktararak, dedektiflerin, çiftle en son kimin ve ne zaman temas kurduğunu anlamaya çalıştığını söyledi.

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        Adan Mendoza; "Bir zaman çizelgesi oluşturmaya çalışmak için telefon görüşmeleri, kısa mesajlar, telefonundaki fotoğraflar dâhil cep telefonu verilerini analiz edeceğiz" dedi.

        KÖPEĞİ DE ÖLÜ BULUNMUŞTU

        Gene Hackman'in evdeki köpeğin de ölü olarak bulunmuştu.

        Gene Hackman, 'The French Connection' ve 'Unforgiven'daki rolleriyle iki kez Oscar ödülü kazandı. Hackman'ın rol aldığı 100'den fazla film arasında, John Grisham'ın 1996 tarihli romanının uyarlaması olan film 'Runaway Jury', Francis Ford Coppola imzalı 'The Conversation', Wes Anderson'ın yönettiği 'The Royal Tenenbaums' gibi yapımlar bulunuyor.

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        #Gene Hackman

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