Hollywood'un efsane oyuncularından 95 yaşındaki Gene Hackman ile 63 yaşındaki eşi piyanist Betsy Arakawa, Santa Fe'nin kuzeydoğusundaki Santa Fe Summit bölgesindeki evlerinde ölü olarak bulunmuştu.

Adan Mendoza, çiftin karbonmonoksit zehirlenmesinden ölmelerinin pek olası olmadığını ifade ederek, her ikisinde de karbonmonoksit zehirlenmesine dair izlerin negatif çıktığını bildirdi.

KÖPEĞİ DE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Gene Hackman'in evdeki köpeğin de ölü olarak bulunmuştu.

Gene Hackman, 'The French Connection' ve 'Unforgiven'daki rolleriyle iki kez Oscar ödülü kazandı. Hackman'ın rol aldığı 100'den fazla film arasında, John Grisham'ın 1996 tarihli romanının uyarlaması olan film 'Runaway Jury', Francis Ford Coppola imzalı 'The Conversation', Wes Anderson'ın yönettiği 'The Royal Tenenbaums' gibi yapımlar bulunuyor.