Hollywood'un efsane oyuncularından 95 yaşındaki Gene Hackman ile 63 yaşındaki eşi piyanist Betsy Arakawa, Santa Fe'nin kuzeydoğusundaki Santa Fe Summit bölgesindeki evlerinde ölü olarak bulunmuştu.

Gene Hackman'ın kalp pilinin incelendiğini kaydeden Adan Mendoza, cihazın son kaydedilen aktif durumunun 17 Şubat olduğunun anlaşıldığını aktararak, bunun, oyuncunun o tarihte öldüğünü gösterdiğini dile getirdi.

Adan Mendoza, çiftin karbonmonoksit zehirlenmesinden ölmelerinin pek olası olmadığını ifade ederek, her ikisinde de karbonmonoksit zehirlenmesine dair izlerin negatif çıktığını bildirdi.

İlk bulguların herhangi bir dış travma belirtisine işaret etmediğini ve suç belirtisi göstermediğini anlatan Adan Mendoza, toksikoloji sonuçlarını almanın 3 ay ya da daha uzun sürebileceğini kaydetti.