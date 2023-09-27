Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, üniversiteli gençlere piyasa satış fiyatı 9.500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayar için toplam 5.500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği verilecek.

Üniversiteli gençler, teknoloji desteği kapsamında kaç liraya kadar cep telefonu ve bilgisayar alabileceklerini kendileri hesaplayacaklar. Hesaplamayı nasıl yapabileceklerine geçmeden önce genel bir bilgi verelim. Cep telefonunda ithalat bedeli veya fabrika satış fiyatının üzerine yüzde 12 TRT bandrolü ve yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı ekleniyor. Bu şekilde artırılmış tutar ÖTV matrahını oluşturuyor. Diğer adıyla ÖTV’siz tutar belirlenmiş oluyor.

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ÖTV’siz tutarı 1500 TL’ye kadar olan telefonlara yüzde 25, 1500 – 3000 TL arasındaki telefonlara yüzde 40, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlara yüzde 50 oranında ÖTV uygulanıyor. ÖTV dahil tutara ise yüzde 20 oranında KDV ekleniyor. Bilgisayardan ise yüzde 20 oranında KDV alınıyor.

İKİ CİHAZ İÇİN TOPLAM 5.500 TL TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Toplam 5.500 TL tutarındaki teknoloji desteği iki cihaz için kullanılacak. Gençler kaç liralık telefon veya bilgisayar alacaklarına kendileri karar verecekler. Ancak, cep telefonunun piyasa fiyatı 9.500 TL’yi aşamayacak.

Piyasa fiyatı 9.500 TL olan cep telefonu almayı tercih eden bir gence telefon için 1.583 TL KDV ve 2.639 TL ÖTV olmak üzere toplam 4.222 TL vergi istisnası sağlanacak.

Bu genç piyasa fiyatı 7.668 TL olan bilgisayar aldığında bilgisayar için de 1.278 TL KDV istisnasından yararlanacak. Böylece, piyasa fiyatı 9500 TL olan telefon ve 7.668 TL olan bilgisayar alan söz konusu genç toplam 5.500 TL teknoloji desteğinden yararlanacak. Cebinden 17.168 TL yerine 11.668 TL çıkacak.

Desteğin ayrıntıları, bu konuda yayımlanacak tebliğ ile belli olacak. Şayet bir sınırlama olmazsa telefon almayıp teknoloji desteğini sadece bilgisayar için kullanan bir genç piyasa değeri 33 bin TL olan bir bilgisayar aldığında 5.500 TL tutarında teknoloji desteğinden yararlanmış olacak.

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TEKNOLOJİ DESTEĞİ HESABI NASIL YAPILACAK?

Teknoloji desteği hakkını hem telefon hem bilgisayar için kullanmak isteyen gençler, aşağıda anlatılan formüllere göre hesaplamayı kendileri yapabilirler.

ÖTV oranının ne olduğunu anlamak için piyasa fiyatı 2.520 TL ve altındaki ürünlerin yüzde 25 oranında ÖTV’ye, 2.520 TL ile 5.040 TL arasındaki ürünlerin yüzde 40 oranında ÖTV’ye, 5.040 TL’yi aşan ürünlerin ise yüzde 50 ÖTV’ye tabi olduğunu bilmek gerekiyor.

Örneğin, piyasa fiyatı 7.500 TL olan bir cep telefonunun KDV’si hesaplanırken 7.500 / 1,20 formülü kullanılarak KDV’siz tutar bulunur. Bu tutar 0,20 ile çarpıldığında KDV tutarı bulunur. Buna göre KDV’siz tutar 6.250 TL, KDV tutarı ise 1.250 TL’dir.

Söz konusu ürünün ÖTV tutarı hesaplanırken de KDV’siz tutar olan 6.250 / 1,50 formülü kullanılarak ÖTV’siz tutar bulunur. Bu tutar 0,5 ile çarpıldığında ÖTV tutarı hesaplanır. Buna göre ÖTV’siz tutar 4.166 TL, ÖTV tutarı da 2.083 TL’dir.

Hesaplamaya göre, piyasa fiyatı 7.500 TL olan cep telefonu alan genç 5.500 TL tutarındaki teknoloji desteği hakkının 1.250 TL + 2.083 TL olmak üzere 3.333 TL’lik kısmını kullanmış olacaktır.

Bilgisayardaki KDV tutarını hesaplamak için ise önce bilgisayarın piyasa fiyatı 1,20’ye bölünerek KDV’siz tutar bulunur. Çıkan tutar 0,20 ile çarpılarak KDV tutarı hesaplanır. Örneğimizde teknoloji desteği hakkının 3.333 TL’lik kısmını kullanan gencin 2.167 TL’lik teknoloji desteği hakkı kalmıştır.

Bu genç 2.167 TL’yi 20’ye bölüp çıkan sayıyı 100 ile çarptığında alabileceği bilgisayarın KDV’siz tutarını belirlemiş olur. Bu tutarı 1,20 ile çarptığında ise alabileceği bilgisayarın piyasa fiyatı ortaya çıkar. Örneğimizden devam edersek, gencimizin alabileceği bilgisayarın KDV’siz tutarı 10.835 TL, KDV dahil piyasa fiyatı ise 13.002 TL’dir.

Daha pahalı bir bilgisayar aldığında ise bilgisayarın KDV’sinde 2.167 TL indirim yapılacak. Kalan KDV tutarını kendisi ödeyecek.