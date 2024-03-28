Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var

Bu seçimdeki muhtar adayı sayısının geçen seçime göre fazla olduğunu belirten Nazif Alp, "Bu seçimde muhtar adayı sayımız yüzde 100 arttı. Muhtarlarımız ödenek olarak asgari ücret alıyor. Bunu da mahallenin ihtiyaçlarına kullanabiliyorlar. Eskiden bir mahallede 1 ya da 2, 3 kişi aday olurdu. Bugünlerde 15 adayın olduğu mahallelerimiz var. Bu çok güzel ve kutsal bir görev" diye konuştu.