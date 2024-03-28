Yerel seçimlerin en genç ve en yaşlı adayı arasında 72 yaş var

İlçe belediye meclis üyesi adayları arasında da en genç ve en yaşlı isimler belirlendi. Buna göre, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yarışan Yeniden Refah Partili 18 yaşındaki Elif Nur Batur en genç ilçe belediye meclis üyesi adayı, en yaşlı ise AK Parti'nin Çorum'un Kargı ilçesi belediye meclis üyesi adayı 90 yaşındaki Ali Kalınca oldu.