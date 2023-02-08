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Gaziantep'ten 312 kişilik ilk depremzede kafilesi Antalya'ya geldi

Deprem nedeniyle Gaziantep'ten tahliye edilen 312 depremzede, özel uçakla Antalya Havalimanı'na getirildi. Bazıları Kemer'deki otele götürülürken bazıları ise akrabalarının yanına gitti

Giriş: 08.02.2023 - 20:15 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'ten 312 kişilik ilk depremzede kafilesi Antalya Kemer'deki otele getirildi!
DHA

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan iki büyük deprem sonrasında, Antalya'da kamu kurum ve kuruluşların misafirhanelerinin yanı sıra otellerde 19 bin 400 oda depremzedeler için hazır hale getirildi.

Sabah erken saatlerde bir turizm firmasından kiralanan özel yolcu uçağı, Antalya'daki yardım malzemelerini Gaziantep'e götürdü. Uçağın dönüşünde de oradaki depremzedelerin Antalya'ya getirilmesi planlandı. AFAD koordinasyonunda toplanan 312 yolcu, saat 14.30'da Gaziantep Havalimanı'ndan kalkan uçakla Antalya'ya getirildi.

Saat 15.40'ta Antalya'ya iniş yapan uçaktan çıkan depremzedeler, 5 yıldızlı bir otelde konaklamak için otobüsle Kemer ilçesine götürüldü, bazıları ise kendi imkanlarıyla Antalya'daki akrabalarının yanına gitti.

TÜREL KOORDİNE ETTİ

Koordinasyonda görev yapan AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel, uçuş öncesi yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Pegas Turizm ile birlikte organize ettiğimiz 600 yolcu kapasiteli 2 büyük uçak ve 100 ton insani yardım ile birlikte Gaziantep yolundayız. Dönüşte 600 depremzede vatandaşımız da inşallah Antalya'da olacak. Uçakların ücretsiz tahsis edilmesinde desteklerinden dolayı Pegas Havayolları'na, CFO'su Kerem Çankaya ve Southwind Havayolları yetkililerine; Uçuş izinlerinin alınması, insani yardımların organizasyonunda talimatlarını esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı'ya teşekkürlerimizle. Allah yardımcımız olsun" ifadelerine yer verdi.

MERDİVENDE İKİNCİ DEPREM

Depremzede Hüseyin Akkaya, "Olay anı tam bir felaketti. Sonradan öğrendik 2 dakika falan sürmüş ama o süreç bizim için yarım saatten fazla gibiydi. 5-6 dakika sonra yine bir sarsıntı oldu. Ona da merdivenlerde yakalandık. Bizim olduğumuz bölgede çok göçük yoktu ama aldığımız haberlere göre bayağı ciddi hasarlar varmış. O an aşağıya inip şehirden kendimizi dışarıya atmaya çalıştık. Trafik kilitti. O süreç 2 saat falan sürdü" dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR SARSINTIYDI"

Annesiyle birlikte Antalya'ya gelen Mehmet Güçdemir, "Deprem anında çok büyük bir sarsıntı geçirdik. Çok dehşetti. Dicle depreminde ben Şanlıurfa'daydım. O sarsıntıyı da biliyorum aslında ama bu farklıydı. Çok büyük bir sarsıntıydı. Benim evimde görünür bir hasar yoktu. Sonradan gelip bakacaklar oturulup oturulamayacağına karar verecekler. Buraya kızımın yanına geldim" diye konuştu.

"GİRMEMİZE MÜSAADE ETMEDİLER"

Ayşe Güçdemir ise, "TOKİ'deki evimdeydim. Duvarlarda çatlak oluştu. Evlerimize girmemize müsaade etmediler. Buraya geldik. Burada torunumun yanına geçeceğim" dedi.

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