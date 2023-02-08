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Haberler Sağlık Son dakika haberi: DSÖ, 3'üncü Seviye Acil Durum ilan etti

Son dakika haberi DSÖ, 3'üncü Seviye Acil Durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, dün DSÖ´nün Türkiye ve Suriye´nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan `3. Seviye Acil Durum´ ilan ettiklerini duyurdu

Giriş: 08.02.2023 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: DSÖ, 3'üncü Seviye Acil Durum ilan etti
DHA

DSÖ´nün 3. Seviye Acil Durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendirilmektedir ve DSÖ´nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına gelmektedir. DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge, dün gerçekleşen DSÖ Yönetim Kurulu´na Türkiye ve Suriye depremi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığını vurgulayarak 3. Seviye Acil Durum ilan edildiğini belirtti. Dr. Kluge, açıklamasında "Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum" dedi.

Kluge, DSÖ Avrupa´nın ekiplerinin Gaziantep, Anlara ve İstanbul´da faaliyet gösterdiğini belirterek "Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren Üye Devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye Hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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