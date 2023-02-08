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AFAD, deprem bölgesindeki ihtiyaçların listesini yayınladı

AFAD, deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede elektrikli ısıtıcı, tüp, mont, ayakkabı, polar, yastık, jeneratör, ekmek, su, konserve ve hazır gıda gibi ürünler yer aldı.

Giriş: 08.02.2023 - 07:41 | Güncelleme: ABONE OL
AFAD, deprem bölgesindeki ihtiyaçların listesini yayınladı
AFAD yayınladı! İşte deprem bölgesindeki ihtiyaçların listesi…
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HABERTURK.COM

10 ilde büyük yıkıma neden olan, can kaybı 5 bin 894'e yükseldiği depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesaplarından deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede şu ürünler yer aldı:

- Elektrikli ısıtıcı

- Büyük-küçük tüp

- Odun sobası, odun, kömür sobası

- Cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör

- Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont

- Kadın-erkek iç giyim ve çorap

- Kadın-erkek ayakkabı

- Kadın-erkek polar

- Kadın-erkek içlik

- Yağmurluk - panço

- Uyku tulumu - yastık,

- Yatak ve nevresim takımı

- Tek kullanımlık tabak- bardak- çatal-kaşık

- Tava-ketıl

- Kavurma- barbunya - peynir - konserve

- Çay-kahve

- Kaşar-peynir-zeytin

- Su-ekmek-hazır gıda

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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