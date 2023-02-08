Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Van'daki oteller, depremzedelere açıldı - Son dakika deprem haberleri

Van'daki oteller, kapılarını depremzedelere açtı

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen ve aralarında çocukların da bulunduğu depremzedeler, Van'daki otellere yerleştirildi. Yaşadıklarını anlatan depremzedeler, kendilerine kapılarını açan Vanlılara teşekkür etti

Giriş: 08.02.2023 - 20:37 | Güncelleme: ABONE OL
Van'daki oteller, depremzedelere açıldı - Son dakika deprem haberleri
Van'daki oteller, depremzedelere açıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kahramanmaraş merkez depremlerin ardından, Van halkı depremzedeler için seferber olurken, kentteki oteller de deprem bölgelerinden tahliye edilen depremzedeler için kapılarını açtı. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere deprem bölgesinden gelen yüzlerce depremzede, kentteki otellere yerleştirildi.

Van'daki 2011'de meydana gelen depremi yaşayan otel sahibi Bülent Harman, Kahramanmaraş´ta merkezli iki depremin bundan önceki depremlerin çok üstünde yıkıcı olduğunu söyledi.

Otelin kapılarını depremde etkilenenlere açtıklarını ifade eden Harman, "Şu an itibariyle Gaziantep, Malatya, Diyarbakır ve Kahramanmaraş´tan gelen misafirlerimiz var. 21 depremzedeyi otelde ağırladık. Telefonla arayıp gelecek 25 kişi daha var. Gönül isterdi ki ülkede herkes depremzedeleri misafir etsin. Geçici de olsa onlara sıcak bir yemek ve ortam sunabilirsek ne mutlu bizlere. Bu çadırlarda idare edilecek bir durum değildir. Depremden etkilenmeyen bütün illerde bu uygulama hat safhaya çıkmalıdır." dedi.

"TÜM VANLILARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Ailesiyle birlikte Kahramanmaraş'tan gelen Ali Dönmez de, İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelirken otogarda depreme yakalandıklarını belirterek, "Enkaz altında kalmaktan çok korktuk. Hızlıca açık alana çıktık. Şehir merkezindeki evimize gitmeye çalıştık fakat yollar kapalıydı. Güvenlik güçleri merkeze girmemize izin vermedi. Evimizin durumu nedir bilmiyorum. Kapılarını biz depremzedelere açtıkları için başta otel sahibi olmak üzere tüm Vanlılara teşekkür ederim. Bu konuda herkesin duyarlılık göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

"YAŞADIKLARIMI ANLATAMIYORUM"

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Ahmet Aydın (62) da, "Gaziantep'ten gelinim ve çocuklarımla geldim. Binamız 14 katlıydı. 13'üncü kattaki evimizde depreme yakalandık. Uyuyorduk, eşimin bağırmasıyla kalktık. Yaşadıklarımızı anlatamıyorum. Çok zordu. Kendimizi ancak dışarıya attık. Çok şükür bize bir şey olmadı. Evimiz yıkıldı mı, hasarlı mı bilmiyoruz. Zor zamanda bize kucak açan Vanlılara teşekkür ederim. Allah kimseye bu acıları bir daha yaşatmasın." dedi.

"EVDEN KAÇARKEN SARSINTI İLE SAĞA SOLA SAVRULDUK"

Malatya'dan iki ablası ve üç yeğeniyle Van'a gelen Cemil Algedik, depremin etkisinden hala kurtulamadıklarını söyledi. Deprem anında yaşadığı korku ve endişeyi dile getiren Algedik, "Uykudayken depreme yakalandık. İlk başta hafif sallandı daha sonra hızlandı. O an kaçmaya çalıştık fakat her taraf dökülmeye başladı. Büyük bir korku yaşadık. Kaçmaya çalıştıkça düştük, kaydık, sağa sola savrulduk. Çocukların bağrışmaları vardı. Herkes canını kurtarmaya çalışıyordu. O korku, psikolojimizi bozdu. Yakınlarımızla görüşemiyoruz. Birçok akrabamız il dışına çıktı. Hiçbir şey alamadan buraya geldik. Vanlılardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Deprem bölgesine yardım götürürken kazada öldü
Deprem bölgesine yardım götürürken kazada öldü
Kastamonu ve Erzincan'dan deprem bölgesine komandolar gönderildi
Kastamonu ve Erzincan'dan deprem bölgesine komandolar gönderildi
Hindistan'dan 54 kişilik sağlık ekibi Adana'ya ulaştı
Hindistan'dan 54 kişilik sağlık ekibi Adana'ya ulaştı
Tur rehberi 2 genç Adıyaman'da deprem kurbanı oldu
Tur rehberi 2 genç Adıyaman'da deprem kurbanı oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.