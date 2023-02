"CEHENNEMİ YAŞADIK"

Keser, "Her şeyimiz bitti. 70-80 senedir bu köyü dedelerimiz yapmış. Bütün kazancım gelirim bu iş üzerine. Bir yere gitme şansımız yok. Irak'ta uzman çavuş olan oğlumu aradım gelemedi. Evimin altında şu an 160 tane hayvan var. Kaya vurunca iki ev üst üste gitti. Komşumuz karı koca taşın altında kaldılar, çocukları anne babasını kurtaramayınca bizi kurtardı. O çocuk bizi kurtardı. Allah yaşatmasın. Saat 04.17 bizim kara gecemiz oldu. Biz cehennemi yaşadık. Çocuklarım ölümden döndü, eşim hastanede. Devletten Allah razı olsun, her şeyimize yetiştiler ama bazı şeyleri kurtaramadık. Yapacak bir şey yok bu bizim kaderimiz. Burada doğdum büyüdüm, burada aç ölürüm, başka yerde nefes alamam. Enkazdan bir keçi kurtardık, şimdi yaralı önüne yem koyduk, bir keçiyi yaşatabilmek mücadele ediyoruz. Kızlarımın ayakları yaralı, Allah sonumuzu hayır etsin" diye konuştu.