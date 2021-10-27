GAFAM’ın toplam değeri 9 trilyon doları da aştı - Haberler

GAFAM olarak kısaltılan ABD’li 5 büyük teknoloji devi Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft’un toplam piyasa değeri son bir yılda 2.2 trilyon dolar daha arttı.

26 Ekim 2020 tarihinde 7 trilyon dolar olan bu beş şirketin toplam değeri, yüzde 32’lik artışla, 26 Ekim 2021 tarihi itibariyle 9.2 trilyon doları aştı.

Bu beşliden, son bir yılda piyasa değerini en çok artıran şirket Google’ın çatı kuruluşu Alphabet oldu. Alphabet’in piyasa değeri son bir yılda yüzde 73’lük artışla 1.8 trilyon doları geçti.

88 TRİLYON TL!

GAFAM’da değeri en yüksek olan şirketler sıralamasında Apple 2.5 trilyon dolara dayanan rakamla birinciliğini korurken, onu 2.3 trilyon dolar ile Microsoft izledi.

Dünyanın en büyük 5 teknoloji şirketinden oluşan GAFAM’ın toplam 9.2 trilyon dolarlık değeri, TL bazında ise 9.5 TL’lik dolar kuru üzerinden 88 trilyon liraya karşılık geldi. TÜİK rakamalarına göre Türkiye’nin 2020 yılındaki Gayrisafi Milli Hasıla’sının (GSMH) 4.9 TL olarak açıklandığı da belirtelim.

GAFAM'DA SON BİR YILDA YAŞANAN DEĞİŞİM

(milyar dolar) 26 Ekim 2020 26 Ekim 2021 Fark Değişim Apple 1956 2468 512 26,2% Microsoft 1588 2330 742 46,7% Google 1076 1863 787 73,1% Amazon 1609 1710 101 6,3% Facebook 789 890 101 12,8% TOPLAM 7018 9261 2243 32,0%

Beşli içinde yer alan iki şirket 3 trilyon dolara koşarken, iki şirket 2 trilyon dolar ve bir şirket de 1 trilyon dolar yolculuğuna yelken açtı.