Ford Otosan Yeniköy'de hem Ford hem de VW üretecek - Otomobil Haberleri

Ford Otosan Yeniköy'de hem Ford hem de VW üretecek - Otomobil Haberleri

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Ford Otosan yeniden tasarladığı Yeniköy Fabrikası'nın kapılarını basın mensuplarına açtı. 2021'de duyurulan 2 milyar euroluk Türkiye'nin en büyük otomotiv yatırımının bir parçası olan tesiste, yeni nesil Transit ve Tourneo Custom üretiliyor.

Ford Otosan Lideri Güven Özyurt'un verdiği bilgiye göre, Yeniköy Fabrikası, doğrudan 3 bin 500’den fazla kişiye istihdam yarattı. Yan sanayi alanında, 10'dan fazla tedarikçinin fabrika çevresinde kurduğu yeni işletmeler sayesinde de ilave istihdam yaratılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan’ın her bir TL'lik üretimi Türkiye üretimini 2.6 TL artırıyor. Şirketin Türkiye GSYH'ına yaptığı 1 TL'lik katkı ise, Türkiye GSYH'ına 3.3 TL olarak geri dönüyor/yansıyor.

REKLAM Yine Özyurt'un yaptığı açıklamalardan, yapılan yatırımlar ile esnek ve entegre bir tesise dönüşen Yeniköy Fabrikası'nın, gerektiğinde yüzde 100 kapasite transferi ile hem içten yanmalı hem de elektrikli araçları üretebilecek Türkiye’deki ilk ve tek fabrika konumunda olduğunu öğreniyoruz. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 245 bin adet araç iken, planlanan yatırımlar tamamlandığında bu kapasitenin yıllık 405 bin adede yükseleceğini de belirtelim. Bu gerçekleştiğinde ise, Ford Otosan’ın toplam yıllık üretim kapasitesi 900 bin adedin üzerine çıkacak.

VOLKSWAGEN'E ÜRETİM YAPACAK Otosan'ın Yeniköy fabrikasının bir diğer önemi de, Ford Transit Custom’ın dünyadaki tek üretim merkezi olması. Yeniköy’de hattan indirilen ilk araç da yeni nesil Ford Transit Custom olurken, Ford’un ikinci tamamen elektrikli ticari aracı olan ve Avrupa’da satışa sunulan E-Transit ve E- Tourneo Custom da bağlanabilirlik özellikleriyle Yeniköy’de üretiliyor. Buna ek olarak, Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında Volkswagen'in yeni nesil 1 tonluk ticari araçları da Ford Otosan'ın Yeniköy fabrikasında üretilecek. Böylece, ilk kez bir Volkswagen marka araç Türkiye'de üretilmiş olacak.

REKLAM Öte yandan, Yeniköy fabrikasında batarya montaj tesisi inşaatına başlanmış durumda. Tamamlandığında, Gölcük fabrikasındaki 150 bin batarya montaj kapasitesine ilaveten Yeniköy ile birlikte toplam kapasite 300 binin üzerine çıkacak. 'ENERJİMİZ İÇİN GES'LER KURUYORUZ' 2 milyar euroluk yatırım kapsamında yenilenen tesisteki sürdürülebilirlik çalışmaları da dikkat çekiyor. Buna göre, Yeniköy'deki tesiste kullanılan Fotovoltaik Cam Duvar, güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirerek enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Ayrıca, güneş ışığını yakalayan ‘Photowall- Suntracker’ teknolojisiyle üretim alanlarının aydınlatma ihtiyacına destek oluyor. Üretim alanındaki ısıtma ihtiyacı da ‘SolarWall’ sistemleri sayesinde doğalgaz yerine yenilenebilir enerjiden karşılanıyor.

Fabrikadaki sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında bilgi veren Güven Özyurt, "Yeniköy Fabrikası kurulan solar paneller ile 1 futbol sahasının 6 ayda tükettiği enerjiyi tasarruf edebiliyoruz. Bu elektrik enerjisi yaklaşık 1344 hanenin 1 yılda tükettiği enerjiye denk" dedi. REKLAM Gölcük, Yeniköy, Eskişehir ve Sancaktepe’deki yerleşkelerde de tüketilen elektrik enerjisinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan elde ettiklerini anlatan Özyurt, "Bu çalışmalarımızla dünya çapında tanınan I-REC sertifikasına sahibiz. Şimdi kendimiz üretecek şekilde çalışıyoruz. Eskişehir ve Kocaeli fabrikalarının enerji ihtiyacını desteklemek için Kütahya ve Burdur’da GES’ler kuruyoruz" diye konuştu.

.png Bu entegre uygulamaların, Ford Otosan'ın 2030 yılına kadar tüm fabrikalarında karbon nötr olma hedefiyle uyumlu olduğu da aktarılan bilgiler arasında. TÜRK MÜHENDİSLER TASARLADI Otosan'ın Yeniköy fabrikası, Ford fabrikaları arasında ve Türkiye'nin otomotiv sektöründe bir ilki de teşkil ediyor. Öyle ki, Ford Otosan mühendisleri tarafından sıfırdan tasarlanıp hayata geçirilen çok katlı mimari, alan kullanımını ve üretim hatları verimliliğini artırıyor. Hatlara malzeme taşımak için programlanmış AGV'ler (Automatic Guided Vehicles- Otomatik Yönlendirmeli Araçlar) sayesinde ilgili malzemeler hat kenarına hassas ve hızlı bir şekilde taşınıyor. Böylelikle zaman ve malzeme verimliliği sağlanmış oluyor.

Anlık veri ve yapay zekâ desteği ile uçtan uca yönetilen tesiste, endüstriyel ekipmanlardan sensörlerle veri toplanıyor ve bunlar nesnelerin interneti ile birbirine bağlanıyor. Üretim planlaması da gelişmiş veri analitiği ile gerçekleştiriliyor. Böylece talep, arz ve süreç sapmalarındaki değişiklikler karşısında üretimin optimize edilmesi sağlanıyor.