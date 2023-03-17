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Ford 1 milyondan fazla aracını geri çağırdı

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, toplam 1.28 aracını geri çağırdı. ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamada, ABD'de 2013-2018 yılları arasında üretilmiş olan 1.28 milyon adet Ford Fusion ve Lincoln MTZ model araçların geri çağırma operasyonuna dahil edildiği kaydedildi

Giriş: 17.03.2023 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Ford 1 milyondan fazla aracını geri çağırdı
HABERTURK.COM

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, 1 milyondan fazla aracını kapsayan bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Yapılan açıklamaya göre, şirket ABD yollarındaki 1.28 milyon adet aracını geri çağırdı.

Geri çağırma nedeni olarak da, araçların fren hidrolik sıvısında yaşanabilecek sızıntı riski gösterildi.

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamada, ABD'de 2013-2018 yılları arasında üretilmiş olan 1.28 milyon adet Ford Fusion ve Lincoln MTZ model araçların geri çağırma operasyonuna dahil edildiği kaydedildi.

NHTSA raporuna göre, söz konusu sızıntının fren pedalının tepki verme yeteneğini azaltarak kaza riskini artırabilme ihtimali bulunuyor.

Yine raporda yer alan bilgiye göre, geri çağırılan 1.28 milyon aracın yüzde 2'sinde söz konusu hatanın yer aldığı tahmin ediliyor.

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