Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansımasına yönelik beklentilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Muş, "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek.Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!" ifadelerini kullandı