İlk tanıtıldığı 2015 yılından bu yana toplam 350 bin adetlik satış rakamına ulaşan Fiat Egea, geçen yıl başında makyaj operasyonu geçirmiş ve seriye Cross isimli yeni gövde tipi eklenmişti.

Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilerek dünyaya ihraç ettiği model, makyaj operasyonundan bir yıl sonra ise sektördeki trendlere uygun olarak hibrit motora kavuştu.

İkinci baharını yaşayan otomobilde, otomatik şanzımanlı hibrit motorlu versiyonların Nisan ayından itibaren Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde tipleriyle bayilerde yerini aldığı bildirildi.

Egea'da hibrit versiyon ile birlikte, 1 yıldan fazladır sunulmayan otomatik şanzıman seçeneği de ürün portföyüne eklenmiş oldu. Otomatik şanzıman hem hibrit hem de dizel versiyonlarda tercih edilebilecek.

Egea’nın hibrit motorlu versiyonlarının tanıtıldığı Çanakkale'deki lansmanda Fiat'ın gelecek hedefleri ve otomotiv sektöründeki güncel gelişmelere yönelik açıklamalarda bulunan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Egea hibrit, Tofaşın ürettiği ve satışa sunduğu ilk elektrikli otomobil oldu. Pazarda hibrit teknolojisini ilk getiren değiliz, ama hazır geliyoruz. 2022'de, toplam 750 bin adetlik pazar büyüklüğü yakalanması halinde, yüzde 15 pazar payı elde etmek istiyoruz" dedi.

Aytaç, hibrit motorlu versiyonun toplam Egea satışlarının yüzde 10'una ulaşabileceğini de belirtti.

Egea'da hibrit motor yatırımının, Tofaş'ın geçen yıl açıkladığı 225 milyon dolarlık Egea ailesinin yenilenme planı içerisinde yer aldığını kaydeden Aytaç, hibrit Egea'nın yerlilik oranının değer olarak yüzde 50'nin üzerinde olduğunu açıkladı.

AYNI MOTOR JEEP VE ALFA ROMEO'DA DA KULLANILACAK

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, yurtdışında Tipo ismiyle rekabet eden Egea'nın Avrupa pazarlarında Mayıs'tan itibaren hibrit motorla satışa sunulacağını da aktararak, "Emisyon kuralları çerçevesinde Avrupa pazarında hibritin önemi daha fazla olacaktır. Hibrit versiyonun üretiminin ağırlıklı kısmının ihracata gitmesini bekliyoruz" görüşünü paylaştı.

Fiat'ın online satış stratejisine de değinen Aytaç, Türkiye'de regülasyonların online otomobil satışına uygun olmamasına rağmen, online kanallardan tüm süreçleri tamamlayarak araç alan müşteri sayısının 750’ye ulaştığını bildirdi.

Altan Aytaç, "Müşterilerimiz araçlarını evlerinden teslim alarak, imza sürecini de kapıda gerçekleşti. Satış sürecini baştan sona dijital olarak yürütebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde online otomobil satışına yönelik yeni düzenlemeler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Edindiğimiz bilgiye göre, Tofaş mühendislerinin de geliştirilme aşamasında katkısının olduğu Egea hibritteki güç ünitesi, önümüzdeki dönemde Jeep ve Alfa Romeo’nun farklı modellerinde de kullanılacak.

YÜZDE YÜZ ELEKTRİKLE YOL ALABİLİYOR

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç'ın açıklamalarının ardından, gelelim Egea hibritin özelliklerine.

Hibrit motorlu Egea, performansını yeni nesil 130 beygir güç ve 240 NM torka sahip, 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun birlikteliğinden alıyor. Egea hibritte BSG (Belt Start Generator) ve 15KW’lık elektrikli motor, 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor.

Verilen bilgiye göre, otomobilde yeni güç aktarma organları sayesinde içten yanmalı motorun ısınma fazında oluşan yakıt tüketimi ve emisyonun düşürülmesi sağlanıyor. Ayrıca, kullanılan hibrit teknolojisi, otomobilin yüzde 100 elektrikli modda kalkış yapabilmesine ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine de imkan sağlıyor.

Hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı ile bataryasını şarj edecek şekilde geliştirilen hibrit Egea'nın, sadece elektrik motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan ilerleyebildiği de aldığımız bilgiler arasında.

7 İLERİ ÇİFT KAVRAMALI ŞANZIMAN İLK KEZ SUNULDU

Egea hibrit ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da Fiat markasında ilk defa satışa sunuluyor.

Islak tip çift kavramaya sahip şanzıman, belirli bir ısı seviyesinde tutuluyor ve bu sayede ömrü uzatılmış oluyor. Fiat yetkililerinin yaptıkları açıklamaya göre, 7 ileri otomatik vitesli Egea hibrit, 0-100 km hızlanmasını 8.6 saniyede tamamlarken, şehir içi kullanımda 100 km'de 5 litrelik (WLTP) tüketim değerine ulaşıyor.

Egea’daki hibrit teknolojisi yine Fiat modellerinde bir ilk olarak, sürüş sırasında benzinli motoru tamamen kapatarak WLTP çevriminin yüzde 47’sinin benzinli motor çalıştırılmadan tamamlanabilmesini sağlıyor. Bu oran şehir içi çevrimde yüzde 62’ye kadar çıkabiliyor.

ONLINE'DA ÖN SATIŞA ÇIKTI

Yapılan açıklamaya göre, Egea'nın hibrit motor seçeceği, Easy (Sedan) / Street (Hatchback ve Cross), Urban ve Lounge olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde otomatik şanzımanla 509 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Sınırlı sayıda hibrit motor seçenekli Egea, markanın online satış kanalı üzerinden ön satış kampanyası ile alınabiliyor. Online rezervasyon gerçekleştiren ilk müşterilere ise, Tofaş’ta geliştirilen bağlantılı araç teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect'in hediye edileceği belirtildi.

HIBRITLERİN SATIŞLARI 2'YE KATLANDI

ODD verilerine göre, hibrit otomobil satışları son 2 yılda ardı ardına yüzde 100 arttı. 2019'de Türkiye'de 12 bin adet hibrit otomobil satılırken, bu rakam 2020'de 22 bin 272 adede çıktı. 2021 yılında ise, hibrit otomobil satışları 2 katta fazla arttı ve 49 bin 493 adetle binek otomobil pazarından yaklaşık yüzde 10 pay aldı.

Hibritlerin satışları artarken, dizel otomobillerin satışlarında ise ciddi oranda düşüşler yaşandı. 2020'de dizel otomobil satışları 241 bin adet ile pazarın yüzde 40'ını oluştururken, 2021'de ise dizeller yaklaşık 111 bin adetle pazardan yüzde 20 pay alabildi.

Ortaya çıkan bu tabloda, kuşkusuz 2015'de patlak veren dizel skandalı sonrası otomotiv endüstrisinin tarihindeki en büyük dönüşümlerinden birini yaşaması yatıyor. Öyle ki, markalar gittikçe sıkılaşan emisyon regülasyonlarını karşılamak adına dizel motorları raflara kaldırırken, elektrikli otomobiller geliştirmeye yöneliyor.

Fakat, mevcut batarya teknolojilerindeki uzun şarj süreleri, şarj istasyon ağlarının yetersiz sayıda olması ve menzil değerlerinin içten yanmalı motorlara göre daha düşük kalması, elektrik motoru ile içten yanmalı motorun birlikteliğinden oluşan hibrit otomobilleri ara çözüm olarak öne çıkarıyor. Gelinen noktada, özellikle Egea'nın da yer aldığı C-segmentteki hibrit ve yarı-hibrit otomobil sayısı dizel modelleri geride bıraktı.

Rakiplerinin aksine, Egea'da hibrit motor ile birlikte dizel motorun da sunulmaya devam edecek olması ise dikkat çekiyor. Egea'da dizel motorun ömrünün ne zaman biteceği ilgili bir açıklama yapılmazken, tam elektrikli versiyonun gelişi hakkında da bir tarih verilmiyor.

Her ne kadar satışa sunulmasa da, Tofaş Ar-Ge ekiplerinin geliştirdiği yüzde yüz elektrikle çalışan Doblo modeli göz önüne alındığında, tam elektrikli Egea için bekleme süresinin çok uzun olmayacağı söylenebilir.