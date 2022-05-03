"ABD EKONOMİSİNİN ENFLASYONDAN DOLAYI KARŞI KARŞIYA KALDIĞI TEHLİKE SALGININ BAŞLANGICINDAKİ RİSKLERE BENZEMİYOR"
Merkezi ABD'de bulunan piyasa araştırma şirketi FWD Bonds'un Başekonomisti Chris Rupkey, ABD ekonomisinin enflasyondan dolayı karşı karşıya kaldığı tehlikenin salgının başlangıcındaki risklere benzemediğini, Fed'in büyük oynamak zorunda olduğunu söyledi.
Rupkey, "Fed, mayıs ayı toplantısında, politika faizinde 75 baz puan artırıma gidebilir, 100 baz puanlık bir artış da sürpriz olmayacak." dedi.
Powell'ın süratle harekete geçilmesi gerektiğine dair ifadeler kullandığını belirten Rupkey, 100 baz puanlık artışın da dünyaya risklerin ne kadar farkında olunduğunu göstermenin yollarından bir tanesi olduğunu vurguladı.
Enflasyonun önüne geçmenin diğer bir yolunun toplantı aralarındaki dönemlerde faiz artırımı olacağını aktaran Rupkey, Banka'nın salgın başladığında toplantı aralarındaki dönemde toplam 150 baz puanlık faiz indirimine gittiğini hatırlattı.
Rupkey, Fed'in tesirli bir şeyler yapması gerektiğini, 50 baz puanlık bir faiz artırımının piyasaları etkilemek için yeterli etkiye sahip olmayabileceğini söyledi.
Kontrol edilemeyen enflasyonun milyonlarca ABD'liye işsizlikten daha fazla zarar verebileceğini ifade eden Rupkey, enflasyon kontrol edilmemesi halinde Fed'in daha agresif davranmak zorunda kalacağını kaydetti.
FED BİLANÇO DARALTMAYA GİDEBİLİR
Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in bu toplantısında 50 baz puanlık bir artırımına gidebileceğini aktardı.
60 milyar doları Hazine, 35 milyar doları da mortgage destekli bilanço daraltmaya gidilebileceğini belirten Levy, Powell'ın haziran ayında da 50 baz puanlık faiz artışına işaret edebileceğini söyledi.
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