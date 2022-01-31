Fed'den 7 faiz artırımı bekliyor

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Bank of America (BofA) ekonomistleri Fed'den 2022 yılı içinde 25'er baz puanlık 7 faiz artırımı beklediklerini bildirdi.

Faiz artırımlarının Mart ayında başlayacağını öngören BofA, agresif faiz artırımının büyümeye etkisinin 2023 yılında görüleceğini de savundu.

Banka, 2022 için ABD ekonomisinin büyüme tahminini ise yüzde 4.0'dan 3,6'ya çekti.

Fed Başkanı Jerome Powell son faiz kararının ardından yaptığı açıklamada mart ayında faiz artırımına gidecekleri yönünde beklenenden güçlü bir sinyal vermişti. Powell bunun yanında mart itibarıyla artık tahvil alımlarını da solandırmanın vaktinin geldiğini düşündüğünü ifade etti.

TAHMİNLER ARTIRILDI

Bu açıklamaların üzerine Fed'in Mart ve Haziran arasındaki her toplantıda faiz artırımı yapmasını bekleyen Deutsche Bank, Eylül'den itibaren ise Fed'in her çeyrek dönemde faiz artırımı yapacağı ve 2022'yi toplam 5 faiz artırımı ile tamamlayacağını öngördü.

TD Securities analistleri ise Fed'in yapacağı faiz artırımı sayısına ilişkin beklentilerini 3'ten 4'e yükseltti.