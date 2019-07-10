10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Faizi düşürme eğer tek seferde ve toplu yapılırsa, baş döndürür ve merdivenden düşme etkisi yaratır. Piyasaların dengesi ve kimyası bozulur, yaygın bir kar realizasyonu başlar.
“Merdiven” şiirinde Ahmet Haşim “Ağır ağır çıkacaksın merdivenlerden” der ama nasıl inileceği konusunda bir şey söylemez.
Bunun da nasıl olacağını bize hayat öğretir. Merdivenlerden inişler, çıkışlardan daha tehlikelidir. Çıkarken önünüzü net görürsünüz, denge sağlamak da kolaydır. İnerken ise yön değişir, ayaklar öne geçer, denge sağlamak zorlaşır. Acele edilirse basamak atlar, dengeniz bozulur ve düşebilirsiniz. Halbuki çıkışta hızlansanız bile, bu size zorluk olarak yansır. Zorlanmamak için merdiveni basamak basamak çıkmak ve düşmemek için de basamak basamak inmek gerekir.
FAİZ DÜŞÜRMENİN NERESİ ZOR?
-Dün Haberturk.com’da Rahim Ak’in “Murat Uysal’ın işi zor” haber ve grafiğini görünce önce bunun neresi zor diye düşündüm. Öyle ya zor olan faizi artırmaktır, genel bir zarar yazdırır ve can yakar. Hükümetlerin de, kamu kesiminin de, şirketlerin de, bankaların da, kredi kullananların da tepkisini çeker. Faizi düşürmek ise kolaydır, çünkü herkese kar yazar ve bu nedenle de her kesimin onayını ve alkışını alır.
-Ancak şeytan da burada gizlidir ve karar alıcılara yanlışlığı burada yaptırır. Herkesin çıkarına olduğu ve herkes alkışladığı için karar vericiler, faiz düşürürken hızlı davranırlarsa pekala merdivenden düşme riskiyle karşılaşabilirler.
FIRSAT PENCERESİ SONBAHARA KADAR AÇIK
-Bu açıdan TCMB’nin ilk sınavı 25 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu faiz kararıdır. Bundan önceki toplantı 7 Haziran tarihlidir. O dönemde ne İstanbul seçimi ne de S400 riskinde azalma vardı. Faiz indirebilirdi ama eli o kadar rahat değildi.
-Şimdi ise İstanbul seçimi geride kaldı. S400’de de en kötü senaryo gerçekleşmeyecek. Ekonomide de adımlar atılıyor. Vergi gelirleri artırılıyor. Merkez Bankası kaynakları da bütçeye aktarılıyor. Şirket borçları için yeniden yapılandırma getiriliyor.
-Enflasyon gıda fiyatlarının etkisiyle düşüyor. Yıllık enflasyon ile TCMB politika faizi arasındaki makas 8 puanı geçti. Önümüzdeki aylarda enflasyon baz etkisi ile daha da düşecek.
-Dolayısıyla sonbahara kadar uzanan bir dönemde faizleri düşürecek bir fırsat penceresi açıldı.
FAİZDE İHTİYAT PAYI BIRAKILMALI
-Ancak faizi düşürme eğer tek seferde ve toplu yapılırsa, baş döndürür ve merdivenden düşme etkisi yaratır. Piyasaların dengesi ve kimyası bozulur.
-Faizlerde inişin sonu geldi diye tahvil piyasasından başlayan kar realizasyonu borsa, eurobondlar, CDS’ler ve TL’ye kadar yayılır. Faizde mutlaka bir ihtiyat payı bırakmalı, içeriden ve dışarıdan gelecek dalgalara karşılayacak bir yastık koymalıdır.
PİYASALAR HAVUÇSUZ YÖNETİLMEZ
-Böyle bir yastık kalmadığı görülürse Türkiye varlıklarına yerlisi de yabancısı da yatırım yapmaya yanaşmaz. Çünkü en küçük dalganın bile TL’nin değerini düşüreceğini tahmin eder. Varlığın getirisini kurdaki değer alıp götürür. Yatırımlarda kur istikrarı en önemli etkenlerden biridir.
-Piyasaları yönlendirme ve yönetmede reel faizler bir havuç gibi piyasaların önünde tutulmalıdır. Faizler düşebileceği en dip seviyeye hemen düşürülmemelidir.
-Yoksa yapılan ters teper. Para gidecek başka alanlar bulur. Merdivenden düşme kazası da burada yaşanır. Atalarımız boşuna dememiş “Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!