25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal ağ Facebook, dünya genelinde etkisini devam ettiren koronavirüs (Covid-19) salgın sürecinde insanların platformları üzerinden bağlantı kurmalarını kolaylaştırmak için yeni grup görüntülü sohbet özelliği Messenger Rooms’u hayata geçirdi.
Messenger Rooms, insanların paylaşılabilir görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla arkadaşlarıyla, aileleriyle ya da kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle online etkinlikler üzerinden bir araya gelmelerini ve Messenger ya da Facebook üzerinden odalar oluşturarak istedikleri kişileri katılmaları için davet etmelerini sağlıyor.
FACEBOOK HESABI OLMAYANLAR DA KULLANABİLİYOR
Bu konuşmalara davet edilen kişilerin bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmaları gerekmiyor. Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerinde zaman sınırlaması bulunmuyor.
Sohbet linklerini oluşturan kişiler bu linkleri haber kaynaklarında, üye oldukları gruplarda ve etkinlik sayfalarında paylaşabiliyor.
Sohbet linkini oluşturan kişiler kimlerin bu sohbetlere katılabileceğini belirleyebiliyor ve sohbete daha fazla kişinin katılmasını istemedikleri takdirde katılımı kapatabiliyor.
Davet edilen kişiler hiçbir uygulama indirmeden telefondan veya bilgisayar üzerinden sohbete katılabiliyor ve Messenger uygulaması olanlar arka planlar ve farklı efektler başta olmak üzere AR filtrelerine erişebiliyor.
Facebook, önümüzdeki günlerde insanların Instagram, WhatsApp ve Portal üzerinden de Messenger Rooms sohbetleri oluşturabilmeleri ve bu sohbetlere katılabilmeleri için de yeni özellikler sunacağını duyurdu.
‘SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ ARAMALAR İKİ KAT ARTTI’
İnsanların pandemi sırasında bağlantıda kalmak için teknolojiyi belki de daha önce hiç olmadığı kadar çok kullandıklarını dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, yeni özellikle ilgili şunları söyledi:
“Koronavirüs salgınından en çok etkilenen bölgelerde, Messenger ve WhatsApp üzerinden yapılan sesli ve görüntülü aramaların geçtiğimiz sene bu zamanlara göre iki kat artış gösterdiğini gördük.Toplulukların ve bu topluluklarla bağlantıda kalmanın öneminin de bir kez daha farkına vardığımız bu zor zamanlar, bizi de platformlarımızda ne gibi yenilikler yapabileceğimizi düşünmeye itti. Umuyoruz ki, fiziksel olarak bir araya gelemediğimiz bu günlerde insanlar Messenger Rooms üzerinden aileleri, arkadaşları ve toplulukları ile iletişimde kalmaya devam edebilir ve AR filtreleri, oyunlar ve ekran paylaşma gibi özellikler sayesinde keyifli vakit geçirebilirler.”
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