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EYT'de prim eksiği olanlar ne yatacak? Borçlanma sonrası prim eksiğinde tek yol!

EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor. Öte yandan düzenlemede ortaya çıkan kademeli prim koşulu beraberinde "Borçlandırma sonrası EYT'de prim eksiği olanlar, prim eksiklerini nasıl tamamlayacaklar?" sorusunu akıllara getirdi. Merak edilen soruyla ilgili detayları Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç cevapladı. İşte detaylar...

Giriş: 31.01.2023 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
EYT'de prim eksiği olanlar ne yatacak? Borçlanma sonrası prim eksiğinde tek yol!
HABERTURK.COM

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler düzenlemenin Meclis Başkanlığı'na sunulmasıyla birlikte kademeli prim şartıyla karşılaştı. Düzenlemeye göre prim şartı her başvuran EYT'li için 5 bin gün olmayacak. EYT'lilerin işe başladığı tarihe göre EYT prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 795 güne kadar çıkıyor.

Peki, tüm prim borçlanmalarını yerine getirmelerine rağmen yeterli prim gün sayısına ulaşamayan EYT'liler ne yapacaklar? Prim borçlanması olan EYT'liler eksik prim günlerini nasıl tamamlayacaklar? Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç, tüm borçlandırmalar yapıldıktan sonra eksik prim günlerinin tamamlanması için izlenecek yolu net bir şekilde ortaya koydu.

BORÇLANMA SONRASI PRİM EKSİĞİ OLANLAR NE YAPACAK?

Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç, tüm borçlanmalar sonrası prim eksiği olan EYT'lilerin eksik prim günlerini tamamlamak için çalışmaya devam etmeleri gerektiği bilgisini paylaştı. Yani Tüm borçlanma işlemlerinizi yerine getirdikten sonra basuru yılınıza göre prim eksiğiniz varsa eksik günlerinizi dışarıdan ödeme yaparak değil sadece çalışmaya devam ederek kapatabilirsiniz.

İşte Kıvanç'ın konuyla ilgili yazısı:

EYT’liler borçlanma maliyetindeki yüzde 55’lik artıştan etkilenmemek için yıl başından önce borçlanma başvurusu yaparken, prim günlerini 5000 güne tamamlayacak şekilde eksik gün hesabı yaptılar. Örneğin 4700 prim günü olan bir vatandaş, 540 gün askerlik borçlanması yapma hakkı olduğu halde 300 günlük borçlanma yaptı. Teklifte kademeli prim günü uygulaması nedeniyle 5750 prim günü ile emekli olabileceğini öğrenen vatandaş, kalan 8 aylık askerlik süresini de borçlanabilir. Ancak, yıl başından önce yaptığı başvuruda günlük 69 TL prim öderken, şimdi günlük 107 TL prim ödemek zorunda kalacak.

İlave borçlanma sonrasında kalan eksik günlerini ise çalışarak tamamlayacak.

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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer

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