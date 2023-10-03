Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.484,57 %-0,03
        DOLAR 27,5008 %0,11
        EURO 28,8403 %0,06
        ALTIN 1.619,67 %0,40
        FAİZ 23,72 %-1,41
        GÜMÜŞ GRAM 18,84 %1,39
        BITCOIN 27.347,00 %-1,78
        GBP/TRY 33,2380 %-0,04
        EUR/USD 1,0474 %-0,03
        BRENT 90,35 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 2.648,15 %0,40
        Haberler Ekonomi Otomobil Eylül'de pazarın yarısı Tesla oldu - Otomobil Haberleri - Otomobil Haberleri

        Pazarın yarısı Tesla oldu

        Bugüne kadar resmi satış adedini açıklamayan ABD'li elektrikli otomobil markası Tesla'nın, Türkiye'de ne kadar otomobil sattığı ortaya çıktı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Tesla Mart ayından bu yana 10 bin 200 adet elektrikli otomobil sattı. Eylül ayında ise Tesla'nın satış adedi 4 bin 700 olarak kayıtlara geçti. Böylece Eylül ayında elektrikli otomobil pazarının yüzde 44'ünü oluşturan Tesla, aynı dönemde Togg'un satış adedini de ikiye katlamış oldu. Öte yandan, Tesla, tek modeli ile Türkiye Eylül ayı otomobil pazarında en çok satış yapan beşinci marka oldu. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Yiğitcan Yıldız
        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 03.10.2023 - 17:57 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mart ayında Türkiye'de resmi faaliyetlere başlayan ABD'li elektrikli otomobil markası Tesla'nın, Türkiye'de kaç adet otomobil sattığı ortaya çıktı.

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Tesla Mart ayından bu yana 10 bin 200 adet elektrikli otomobil sattı.

        Türkiye'ye 'yerli sim' ile geldi
        Türkiye'ye 'yerli sim' ile geldi Haberi Görüntüle

        Eylül ayında ise Tesla'nın satış adedi 4 bin 700 olarak kayıtlara geçti.

        Tesla, tek modeli ile Türkiye Eylül ayı otomobil pazarında Fiat, Renault, Chery ve Volkswagen'nin ardından en çok satış yapan beşinci marka oldu.

        Tesla, bugüne kadar resmi satış adetlerini açıklamıyordu. Markanın ne kadar otomobil sattığı ilk kez ODMD'nin Eylül ayı raporu ile birlikte otaya çıktı.

        ODMD'nin raporunda, rakamların Tesla tarafından resmi olarak paylaşılmadığı vurgulanarak, "Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

        TOGG'U İKİYE KATLADI

        Öte yandan, ODMD verilerine göre, Eylül ayında Türkiye'de 10 bin 660 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

        REKLAM

        Rakamlar, Tesla'nın elektrikli otomobil pazar payının yüzde 44 olduğunu ortaya koyuyor.

        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı Haberi Görüntüle

        Aynı dönemde yerli elektrikli otomobil markası Togg ise, 2 bin 204 adet satış gerçekleştirdi.

        Böylece, Tesla'nın Model Y otomobili, Eylül'de Togg'un T10X modelini satış adedi olarak ikiye katlamış oldu.

        TEK MODEL İLE VARLIK GÖSTERİYOR

        Tesla, Türkiye'de sadece orta boy SUV modeli Model Y'yi satışa sunuyor. Model Y, Tesla'nın global ürün gamındaki en ucuz ikinci model olmasına rağmen, markanın Türkiye'deki tek modeli olarak satış sunuluyor.

        Bunun nedeni ise, ABD'li markanın giriş otomobili olan Model 3'ün Çin'de üretilmesi olarak açıklanıyor. Mart ayından bu yan Çin'de ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan yüzde 40 ek vergi, Tesla'yı bu otomobili Türkiye'de satmaktan vazgeçirmiş durumda.

        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak? Haberi Görüntüle

        Almanya'da üretilmesi sebebiyle Model Y'ye herhangi bir ek vergi uygulanmadığından, dünyadakinin aksine Model Y Türkiye'de Model 3'ten daha ucuz fiyat etiketine sahip olabiliyor. İşte bu durum da, Model 3'ün Türkiye'ye gelmeyişi sonucunu doğuruyor.

        Bu noktada, Tesla yetkililerinin Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan ek vergi kararı öncesinde, Model 3'ü Türkiye'de satışa sunmaya hazırlandıklarını da belirtelim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yiğitcan Yıldız
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Habertürk Anasayfa