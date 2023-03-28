Elektrikli otoda yarış başlıyor

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Türkiye paylaşımı, markanın hangi modelini Türk tüketici ile buluşturacağını merak konusu halinde getirdi.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “4/4 Türkiye” ifadelerinin yer alması, Tesla’nın 4 Nisan 2023 tarihinde Türkiye’de resmi faaliyete başlayacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

Paylaşımdaki görselde, markanın Almanya’da üretilen Model Y otomobilinin yer alması ise, Tesla'nın Türkiye'de satışa sunacağı ilk modelinin bu otomobil olacağının göstergesi niteliğinde.

Öte yandan, Tesla'nın Türkiye kararının yerli otomobil Togg'un satışa çıktığı tarihlere denk gelmesi de bir başka dikkat çeken konu oldu.

İşte tüm bunlar, otomotiv dünyasında oyunun kurallarını değiştiren Tesla ile Türkiye'nin uzun yıllar hayalini kurduğu yerli otomobil karşılaştırmasını gerekli kılıyor.

AVRUPA'DAN EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL OLDU

2022'de ABD'de 252 bin adet satılarak, ülkenin en çok satılan 6'ıncı otomobili olan Model Y, Avrupa'da ise 137 bin adetlik satış rakamına ulaşarak kıtanın en çok tercih edilen elektrikli otomobili oldu.

Almanya’da ve ABD’de üretilen Tesla Model Y, ABD'de sadece çift elektrikli motorlu versiyonu ile satılırken, Avrupa'da ise otomobilin arkadan itişli versiyonları da tüketiciye sunuluyor.

Dolayısı ile Türkiye'de de ilk etapta otomobilin arkadan itişli versiyonun satışa sunulacağı söylenebilir.

Bu versiyonda batarya kapasitesi 60 kWh, elektrikli motor gücü ise 220 kW olarak açıklanıyor. Otomobilin menzili ise 452 kilometre seviyesinde.

İKİSİ DE ARKADAN İTİŞLİ

Togg'un önceki günlerde ön siparişe açtığı ilk modeli T10X de, ilk etapta arkadan itişli versiyonu ile yollara çıkacak.

Togg Tesla RWD standart menzil RWD uzun menzil RWD Batarya 52.4 kWh 88.5 kWh 60 kWh Güç 160 kW 160 kW 220 kW Menzil 314 km 523 km 452 km Şarj süresi (DC) 28 dk 28 dk 25 dk Uzunluk/Genişlik/Yükseklik 4599/1836/1675 mm 4751/1921/1624 mm

T10X'in arkadan itişli versiyonunun standart menzilinde batarya kapasitesi 52.4 kWh, motor gücü ise 160 kW olarak açıklanıyor. Otomobilin menzili ise 314 kilometre kadar.

Yerli otomobilin arkadan itişli versiyonunun uzun menzilinde ise 88.5 kWh kapasiteli bir batarya görev yapıyor. Bu versiyonda motor gücü değişmeden 160 kW olarak korunuyor. T10X'in uzun menzilinde otomobil tek şarj ile 523 kilometre yol gidebiliyor.

T10X ve Model Y'nin karşılaştırmasında, iki otomobilin ölçülerine de bakmakta fayda var. T10X'in uzunluğu 4.6 metre, genişliği 1.8 metre, yüksekliği ise 1.68 metre kadar.

Tesla Model Y'nin ise uzunluğu 4.75 metre, genişliği 1.9 metre ve yüksekliği 1.62 metre olarak açıklanıyor. Dolayısı ile, Model Y'nin T10X'den daha uzun, daha geniş fakat daha alçak bir otomobil olduğu anlaşılıyor.

Model Y'nin ve Togg T10X'in çift elektrik motorlu versiyonları da bulunuyor. Fakat, iki otomobilin çift motorlu versiyonlarının karşılaştırmasını yapmak için, yerli otomobilin bu versiyonun yollara çıkacağı 29 Ekim'i beklemek daha yerinde olacaktır.

İLK YIL 28 BİN ADET ÜRETECEK

Öte yandan, Togg, Mart ayı sonunda kullanıcılarla buluşacak yerli elektrikli otomobili T10X için henüz sürenin sonuna gelinmeden verilen ön siparişin 100 bin adedi geçmesi üzerine, 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12 binden 20 bine çıkardığını açıkladı.

Yerli otomobil için, 27 Mart 2023 tarihinde kapanan sipariş sisteminin ardından, 29 Mart'ta noter huzurunda dijital çekiliş gerçekleşecek.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, 12 bin adet olarak belirlenene 2023 teslimatını 8 bin adet artırarak 20 bin adede çıkardıklarını kaydederek, toplam üretimin de ilk yıl 28 bin adedi bulacağını bildirmişti.

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