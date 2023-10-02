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        Haberler Ekonomi Otomobil Togg vites büyüttü: Eylül ayı teslimat rakamları açıklandı - Otomobil Haberleri

        Togg vites büyüttü

        Ağustos ayında 1.965 adet T10X'i kullanıcılarla buluşturan Togg, eylülde 2.204 adetlik teslimat rakamına ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 13:07 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:13
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        Togg vites büyüttü
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        Yerli elektrikli otomobil markası Togg eylül ayına ilişkin teslimat verilerini açıkladı. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teslimatlarımız artarak devam ediyor. Sadece Eylül ayında 2.204, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 5.604 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk" ifadeleri yer aldı.

        HEDEF 28 BİN

        Togg, Ağustos ayında 1965 adet aracı kullanıcılarla buluşturmuştu. Togg, yıl sonuna kadar toplamda 28 bin adet T10X üretmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Şirketin çekiliş sonucu otomobili almaya hak kazanan ilk 20 bin kişiye ise yıl sonuna kadar teslimatları yapacağı belirtilmişti.

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