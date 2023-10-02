Togg vites büyüttü
Ağustos ayında 1.965 adet T10X'i kullanıcılarla buluşturan Togg, eylülde 2.204 adetlik teslimat rakamına ulaştı
Yerli elektrikli otomobil markası Togg eylül ayına ilişkin teslimat verilerini açıkladı. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teslimatlarımız artarak devam ediyor. Sadece Eylül ayında 2.204, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 5.604 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk" ifadeleri yer aldı.
HEDEF 28 BİN
Togg, Ağustos ayında 1965 adet aracı kullanıcılarla buluşturmuştu. Togg, yıl sonuna kadar toplamda 28 bin adet T10X üretmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Şirketin çekiliş sonucu otomobili almaya hak kazanan ilk 20 bin kişiye ise yıl sonuna kadar teslimatları yapacağı belirtilmişti.