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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobilde 9 ayda geçen yılın tamamı aşıldı - Otomobil Haberleri

        Otomobilde 9 ayda geçen yılın tamamı aşıldı

        Türkiye otomotiv pazarında, yıl başından beri süren rekor trendi Eylül ayında da devam etti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 9 ayında toplam pazar geçen yıla göre yüzde 64.8 oranında büyüdü ve 857 bin 575 adede yükseldi. Böylece, yılın ilk 9 ayında 2022'nin tamamında elde edilen rakam aşıldı. Eylül ayında ise, otomotiv pazarı yüzde 55.9 oranında büyüyerek 96 bin 793 adet şeklinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ay tüm zamanların en yüksek Eylül ayı sonuçları elde edilirken, satışların Ağustos ayını aşarak Temmuz ayı seviyesine yaklaşması da dikkat çekti. Ağustos ayında pazarında önceki aylara göre daralması markaları harekete geçirmiş ve kampanyalar dönemi yeniden başlamıştı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Yiğitcan Yıldız
        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 03.10.2023 - 09:42 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:49
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        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
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        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Eylül ayı verilerini açıkladı.

        Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64.8 artarak 857 bin 572 adet olarak gerçekleşti.

        Rakamlar, 2023 sonunda pazarın geçen senenin üzerinde gerçekleşeceğini gösteriyor. Öyle ki, 2022 sonunda toplam pazarın 783 bin adet seviyesinde gerçekleştiği göz önüne alındığında, pazarın bu yılın ilk 9 ayında geçen senenin tamamını geçtiği görülüyor.

        Ocak-Eylül dönemindeki otomobil satışlarına bakılacak olursa, yılın ilk dokuz ayında satılan otomobil sayısı geçen yıla göre yüzde 67 artışla 666 bin 890 adet seviyesine çıkarken, bu dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 57.2 oranında arttı ve 190 bin 685 adede yükseldi.

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        10 YILLIK ORTALAMA KATLANDI

        Otomotiv pazarında Eylül ayında ise dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Öyle ki, otomotiv pazarı yıl başından bu yana süren rekor trendini geçtiğimiz ay da devam ettirdi.

        ODMD'nin açıkladığı rakamlara göre, Eylül ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Eylül ayına göre yüzde 55.9 büyüdü ve 96 bin 793 seviyesine çıktı.

        Böylece 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 58.1 oranında büyüyen pazar, geçtiğimiz ay tüm zamanların en yüksek Eylül ayı olarak da kayıtlara geçti.

        Eylül ayında, otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76.7 artarak 78 bin 971 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 2.4 artarak 17 bin 822 adet oldu.

        Geçtiğimiz ay satışların Ağustos ayını aşarak Temmuz ayı seviyesine yaklaşması da dikkat çekti. Ağustos ayında pazarında önceki aylara göre daralması markaları harekete geçirmiş ve kampanyalar dönemi yeniden başlamıştı.

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