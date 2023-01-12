Evleneceklere müjdeli haber! En az 33 bin TL ödeme yapılacak!

EVLENME ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe ile SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)'ya başvurması gerekmektedir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur. Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır. Fakat bu kişiler çeyiz parasını aldıkları zamandan itibaren iki yıl içerisinde boşanırlarsa, gelir ya da aylık bu sürede bağlanmaz. İki yıllık süre bitince aylıklarını alabilirler.