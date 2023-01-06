Şartları taşıyan herkesin hesabına her ay 4 bin 336 TL yatacak! Başvurular dilekçeyle yapılıyor!

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?
Evde bakım maaşını ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan kişiler alır.
Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatar. Maaş başvuru sonuçları genellikle 3 ila 6 ay içerisinde sonuçlanır.
Evde bakım maaşı sorgulamak için e-Devlet uygulamasına giriş yapın. Ardından arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri" yazın. Gerekli bilgiler, açılan sayfada yer alacaktır.