SGK ödeneği ilaç gibi gelecek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu çalışanların hesabına yatırılıyor

SGK 4a, 4b ve 4c ile BAĞ-KUR'lu olup doğum yapan kadınlara verilen emzirme ödeneği yeni anne baba olmuş ailelere bir nebze de olsun destek oluyor. 2021 yılında 115 milyon 984.712 TL emzirme ödeneği sağlayan SGK, 2022 Ocak ile Temmuz dönemlerinde 291.649 rapor karşılığında 91 milyon 747.507 TL emzirme ödeneği yatırdı. SGK tarafından sağlanan bu ödenek SSK ile BAĞ-KUR'lulara verilirken kamudaki çalışanlara ise kurumlar tarafından veriliyor. Peki, emzirme ödeneği nedir, ne kadar? Emzirme ödeneği kimlere verilir? İşte emzirme ödeneği ile ilgili tüm detaylar...