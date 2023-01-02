SGK ödeneği ilaç gibi gelecek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu çalışanların hesabına yatırılıyor

EMZİRME ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Sigortalılara emzirme ödeneği verilebilmesi için, 4a'lı çalışan sigortalının adına doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, 4b'li çalışan sigortalı için de doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış olması ve Genel Sağlık Sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin herhangi bir borcunun olmaması gerekiyor.
Emzirme ödeneği yapılabilmesi için doğumun canlı gerçekleşmiş olması gerekiyor.
Emzirme ödeneğine hak kazanan fakat sigortalılığı sona eren kişilerin 300 gün içinde çocuğu doğarsa, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde sigortalı adına en az 120 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.