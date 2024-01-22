Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak?
Ev hanımlarına emeklilik imkanı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2. torba yasada yer alması beklenen ev hanımlarına yasası hakkında Bakan Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt verdi. İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizde...
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Ev hanımlarına emeklilik fırsatı Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi öncesinde AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yer almıştı. Ev hanımlarına emeklilik yasası uzun zamandır gündemdeki yerini korurken konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamada bulundu. Peki, ev hanımlarına emeklilik yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, ev hanımlarına emeklilik hakkında güncel bilgiler...
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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Işıkhan, son Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği hakkında "Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız inşallah. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak." dedi.
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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İMKANI TORBA YASADA OLACAK MI?
İHA'da yer alan habere göre; Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen SSK ve Bağ-Kur emekli aylığına yüzde 5 zam öngören torba yasa teklifinin getirdiği yenilikleri açıkladı. Gelecek torba yasada ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin de yar almasının beklendiğini ifade eden Karakaş, asgari ücretin zamlanmasıyla beraber 4 bin 293 lira prim ödeyen ev hanımlarının yeni yılda 6 bin 400 lira prim ödeyeceğine dikkati çekti. Karakaş, düzenlemenin hayata geçmesi halinde 6 bin 400 lira olan prim yükünün her ay 2 bin 133 lirasının devlet tarafından karşılanacağını aktardı.
Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimize eklenecek.
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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASI NASIL OLACAK?
Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek. İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak.
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