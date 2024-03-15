Epic Games'ten oyunculara büyük sürpriz! Epic Games ücretsiz oyununu açıkladı!

EPIC GAMES'TEN ÜCRETSİZ OYUN SÜRPRİZİ: DEUS EX: MANKIND DIVIDED

Bu haftanın ücretsiz oyunu, Steam fiyatı 480 TL'yi aşan Deus Ex: Mankind Divided olarak açıklandı. Oyun, 14 Mart saat 18.00 itibariyla ücretsiz olarak sunuldu. Deus Ex: Mankind Divided bir hafta boyunca, yani 21 Mart'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye kaydedilebilecek.