Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye, yıllık ortalama 45-50 milyar metreküp arasında doğal gaz tüketiyor. Bu gazın tamamına yakın bölümü ithalat yoluyla karşılanıyor. Rusya, Azerbaycan ve İran’dan boru hatları üzerinden doğal gaz ithal ediliyor. ABD, Cezayir, Katar ve Nijerya’dan da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alınıyor.

Türkiye, son yıllarda pahalı boru gazı yerine spot olarak adlandırılan piyasadan ciddi miktarda LNG alıyor. 2018’de toplam gaz ithalatı içinde yüzde 20 olan LNG’nin payı, 2019’da yüzde 28’e, 2020’nin ilk yarısında yüzde 40’lara yükseldi. LNG’nin payının artması, BOTAŞ ve özel sektörün işlettiği ya da kurduğu tesislerin sayısına da yansıdı. İzmir, bu konuda başı çekiyor. İzmir’de, Kalyon-Kolin’in işlettiği Etki Liman ve Çolakoğlu Grubu’nun kontrolündeki Egegaz bulunuyor.

ENKA, TEMMUZ’DA BAŞVURDU

İzmir, Adapazarı ve Gebze’ye yap-işlet (Yİ) modeliyle inşa ettiği büyük gaz santrallarıyla öne çıkan ENKA Grubu da Aliağa’da yüzen LNG tesisi, sektörde bilinen adıyla FSRU kurmak için Temmuz ayında harekete geçti. EPDK’ya lisans başvurusu yaptı. EPDK, bu başvuruyla ilgili süreci tamamladı ve kararını verdi. Kurum, söz konusu başvuruyu reddetti.

HABERTÜRK, Ankara ile sektörden yetkililerle görüştü. Kaynaklar, başvuru sonrasında başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alındığını söyledi. Kaynaklar, ENKA’nın Aliağa’da proje için öngördüğü bölgeye çok yakın bir noktada başka bir tesisin bulunduğuna dikkat çekildiği, var olan tesise yakın bir bölgede kurulacak başka bir tesisin gemilerin yanaşma ve manevra yetenekleri açısından sorun oluşturabileceği üzerinde durulduğunu söyledi.