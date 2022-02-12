HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yastık altı altın sistemi, KGF destek paketi ve enflasyonla mücadele kapsamında alınan tedbirleri açıkladı. Nebati enflasyonla mücadele için mobil uygulama ve tim kuracaklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya video bağlantısıyla katıldı ve temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiklerini duyurdu. Erdoğan, diğer sektörlere de yüzde 7'lik indirim çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te Türkiye'yi tek haneli enflasyona ulaştıracaklarını ifade etti.

1 Mart'ta enflasyonla ilgili bir mobil uygulama başlatacaklarını belirten Nebati kurulacak enflasyonla mücadele timi ile fahiş fiyatlarla mücadele edeceklerini aktardı.

Uygulama ile vatandaşların en ucuz nereden ürün alabileceğini göreceğini kaydeden Nebati ''Vatandaşın 'Birlikten Berekete' programına destek olan tüm işyerlerini ve ürünleri anlık takip edebildiği mobil bir indirim kataloğu olacak. 'Enflasyonla mücadele timi' ile fahiş fiyatlarla mücadele edeceğiz. Yanlış yapanlarla ilgili en sert tedbirleri alacağız. 20 Aralık 2021 öncesi kur beklentisine göre oluşturulmuş fiyatları, güncel kura göre yansıtmayan ve kur etkisi olmamasına rağmen fiyatları yükselten işletmelere müsaade etmeyeceğiz'' dedi.

Gıda bankacılığını yasal zemine kavuşturarak yaygınlaşmasını sağlayacaklarını belirten Nebati . böylece gıda israfının önüne geçilip gıda enflasyonun düşürülmesine katkı sağlanacağını kaydetti.

Nebati ''Arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanı, ilgili bakanlıklarımızla yasal zemin dahilinde kullanacak ve en sert tedbirleri alacağız'' ifadesini kullandı.

'ELEKTRİK VE GAZ FİYATLARI REEL FİYATLARIN ALTINDA'

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına da değinen Nebati '' Enerji fiyatlarında sağladığımız önemli sübvansiyonlar ile hane halkını destekliyoruz. Elektrik fiyatlarındaki yükselişten serzenişte bulunanlar iyi bilsin, elektrik ve doğalgaz fiyatları reel fiyatların altında" dedi.

Döviz kurunda sağlanan istikrarın önümüzdeki dönemde enflasyonun düşmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Nebati şöyle konuştu: '' Türkiye'deki enflasyonun son 3-4 yıldaki belirleyicilerinden biri döviz kurudur. Son dönemde döviz kuru artışlarının enflasyona geçişkenliği yaşanan dalgalanmanın etkisiyle hızlanmıştır. Aralık ayı boyunca TL'de görülen değer kayıpları aldığımız tedbirlerle son buldu.Artık 20 Aralık sabahından çıkın. Dövizin sahte belgelerle 22 lira olacak beklentileriyle kendimize de yazık ederiz, ülkeye de yazık ederiz. Türkiye'nin maliye politikasıyla vazgeçilen kamu geliri 200 milyar TL'yi aşmıştır. Türkiye en zor günlerde yüzde 12 büyürken, cari açığın oranı yüzde 1,9 oldu. Bunu bizler başardık. İhracatın bir başarı hikayesi yazdığını kabul etmemiz lazım. Enflasyondaki arz yönlü fiyat anomalilerini tüketici farkındalığını artırarak çözmeye yönelik proaktif adımlar atıyoruz Üretim ve satış noktalarının gönüllülük esası çerçevesinde fiyat indirimlerine katkı vermesini sağlayacağız. Üreticiden tüketiciye tüm kesimlerin işbirliği ile enflasyonu düşürerek kazananın Türkiye olacağı bir sonuca ulaşacağız.''