Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri tanıtım toplantısında yeni paketin detaylarını paylaştı. Nebati, toplam 60 milyar TL'lik üç yeni KGF paketinin devreye alınacağını belirtti.
Nebati, "60 milyar TL’lik yeni KGF destek paketi oluşturuldu. Bunun 25 milyarı yatırım destek paketi, 25 milyarı ihracat destek paketi, kalan 10 milyarı işletme gereksinim paketinden oluşuyor." dedi.
Nebati, KGF yatırım kredilerinin azami 2 yılı ödemesiz, 8 yıl olacağını aktardı. KGF destek paketlerinde hedef sektörlerin imalat, ihracat, tarım, teknoloji ve toptan ve perakende sektörleri olduğunu belirten Nebati ''Yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem. Azami 96 ay vade olacak. Faiz oranı 0-24 ay için TLREF artı yüzde 1, 24 ay üzeri için TLREF artı yüzde 2 olacak. KOBİ ve KOBİ dışı şirketlere verilecek. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten sektör firmalarına 1,25 kat kefalet limiti.Her bir KOBİ için maksimum 25 milyon lira, büyük firmalar için 100 milyon lira limit olacak.25 milyar liralık ihracat destek paketinde azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 18 ay vade olacak. Faiz oranı TLREF artı yüzde 1 olacak'' dedi.
ÖZEL BANKALARA ÇAĞRI: KOLAYLAŞTIRICI OLUN
Nebati özel bankalara ''Lütfen bu işin siz de kolaylaştırıcısı olun' çağrısı yaptı.
AMAÇDIŞI KULLANIMI ÖNLEMEK İÇİN TEDBİRLER ALINDI
KGF kredilerinin amaç dışı kullanımını önlemek için de tedbirler açıklayan Nebati ''KGF kredilerinin başka amaçlar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için harcamaların fatura ve sözleşme ile belgelendirilmesi zorunluluğu getirildi. İşletme sermayesi ihtiyaçları için yalnızca kartlı kullanım şartı bulunmakta. Nakit kredi kullanımı yüzde 10 ile sınırlı tutulacak. Refinansman amacıyla kullanım yasaklanmıştır. Amaç dışı kullanım ve gerçek dışı beyanlar için özel yaptırım hükümleri tesis edilmiştir. Ama bu önlemler krediler için zorluk çıkarılması anlamına gelmemektedir. Merkez Bankamızın her türlü imkanı işverenin elinde olacak'' ifadesini kullandı.
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