Bakan Nebati duyurdu... Yastık altı altın paketi 1 Mart'ta başlıyor! Yastık altı altın paketi nedir, şartları neler ve kimler yararlanabilir?

HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yastık altı altınların sisteme kazandırılmasını hedefleyen sistemi açıkladı. Nebati 1 Mart'ta başlayacak uygulama kapsamında vatandaşların fiziki altınlarını kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebileceğini isterlerse fiziki olarak geri alabileceklerini aktardı.

Bugüne kadar yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalarda bütüncül bir yaklaşım olmadığını, paydaşlar vasıtasıyla yürütüldüğünü belirten Nebati ''1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz. Yeni uygulama kapsamında vatandaşlar fiziki altınlarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebilecek. Altınlar talep edilmesi halinde fiziki olarak geri alınabilecek. Sisteme kazandırılan altınların karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanılabilecek. '' dedi.

'YILSONUNA KADAR 10 BİN KUYUMCU KATILACAK'

Nebati fiziki teslim noktasına yıl sonuna kadar 10 bin kuyumcunun katılacağını belirtti. Nebati '' Yürütmeye koyacağımız yeni uygulamayla Ahmet amca, Emine Teyze çocuklarının geleceği kendi tasarruflarını sağlayacak adımlar atacak. Fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebilecekler. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabilecekler'' ifadesini kullandı.

'BANKALAR HER İLDE 1 ŞUBEYİ DÖNÜŞTÜRECEK'

Nebati bankaların da her ilde en az bir şubesini kuyumculuk faaliyetlerini sürdürecek hale getireceğini söyledi. Nebati, altın, repo ve katılım hesaplarına fiziki altınların rahatlıkla yatırılabileceğini kaydederek, "Altınların karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanırken aynı zamanda risksiz bir kazanç sağlayacaklardır." ifadesini kullandı.

Takasbank, Borsa İstanbul ve Darphane'nin bankalarla iş birliğini geliştireceğini, altınların ekonomiye kazandırılması yönünde çalışacağını dile getiren Nebati, altınların ülke ekonomisini güçlendireceğini ve finansal sistemi rahatlatacağını bildirdi.

'KATILIM BANKALARI BU İŞİN ÖNDE GİDENLERİ OLACAK'

Nebati, "(Katılım bankaları) Şu anda bu işin önde gidenleri olacak. Katılım bankaları ve kamu mevduat bankaları bu işleyişteki en önemli araçlar olacak. Alım-satım, çeyrek hesap 1 Mart'tan itibaren, çeyrek katılım hesabı 15 Mart'tan itibaren, altın dönüşümlü TL hesabı ve altın transferi sistemi işlevsel hale gelecek. fiziki ziynet altın çekimi banka tarafından müşteriye yeni üretim ziynet şeklinde verilecek. Kamu bankalarımız bu işin de önceliğini yapacak."

Aralık ayında hayata geçirilen Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki rakamın 340 milyar liraya yaklaştığını dile getiren Nebati, burada dövizi bozma oranının yüzde 49 olduğunu ve 10 milyar doları aştığını söyledi.