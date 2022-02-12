Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini söyleyerek başladı.
Erdoğan ''Yeni düzenlemeyle gıda ürünlerinde yüzde 7'lik indirim yapmış oluyoruz. KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi ağırlığa sahiptir. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım haline gelmektedir. Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren düzenlemeyi yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Şimdiden ülkemize, milletimize, sektörlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.'' dedi.
'ÖZEL SEKTÖRDEN DE FEDAKARLIK BEKLİYORUZ'
''Milletimizi enflasyona ezdirmemek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz'' diyen Erdoğan özel sektörden de aynı oranda fedakarlık talep etti. Erdoğan sözlerini şöyle devam etti: ''Enflasyonla mücadele kapsamında KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz bu bizim yürütme olarak attığımız bir adımdır. Gıda sektöründe de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesinden itibaren yüzde 7 KDV, yüzde 7 sektör indirimi olarak milletimiz adına bekliyoruz. Diğer tüm sektörlerden de pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefimizin bedeli de bu fedakarlıktır. Devletin yaptığı fedakarlığı ve üstlendi yükü paylaşmak milli bir görevdir.''
'2023'TE ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK'
2023 yılında yeniden tek haneli enflasyona ulaşılacağını kaydeden Erdoğan ''Üretim çarkları harıl harıl çalışıyoruz. İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. İhracat rekor tazeleyerek artıyor. Uluslararası yatırımcının ülkemize olan ilgisinde gözle görülür bir artış var. Baharla birlikte inşaat ve turizmde başlayacak hareketliliği şimdiden görüyoruz. Enflasyonla mücadele safına herkesin katılmasını bekliyoruz. Üretim, toptan ve perakende gıda sektörlerinden sadece indirim arzumuzu ifade etmekle kalmıyor aynı zamanda bir denetim seferberliği başlatıyoruz. Enflasyonla mücadele timleri vasıtasıyla fiyatları makul olmayan şekilde artıranlara sıkı denetim yapacağız. 2023 yılında ülkemizi yeniden tek haneli enflasyonla tanıştıracağız'' dedi.
İş dünyasının desteğine her zaman olduğu gibi çok önem verdiklerini kaydeden Erdoğan ''İş dünyamızın ortaya koyduğu gayretle 2021 yılındaki başarılara ulaştı. Şimdi de enflasyonla mücadele için aynı samimi desteği bekliyoruz'' diye konuştu.
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