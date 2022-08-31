Ağustos ayı enflasyon rakamları ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Piyasalarda yön belirleyici olacak olan enflasyon oranı memur ve emekli zammı için belirleyici etmen olacak. Temmuz ayı enflasyonu yıllık yüzde 79,60 oranında gerçkleşirken Ağustos ayı enflasyon oranı beklentisi de Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi ile belirlendi. İşte, TEFE TÜFE TÜİK 2022 Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...