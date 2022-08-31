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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı beklenti anketi yayınlandı! İşte, Ağustos ayı enflasyon oranı beklentisi

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE 2022 Ağustos ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı!

Enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih, ekonomi piyasalarının gündeminde yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon oranı önümüzdeki hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. 2022 yılı Temmuz ayında TÜFE oranı yüzde 2,37 artış gösterirken yıllık enflasyon oranı ise %79,60 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'nın 2022 Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı beklentisi belli oldu. İşte, enflasyon beklentisi...

31.08.2022 - 08:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ağustos ayı enflasyon rakamları ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Piyasalarda yön belirleyici olacak olan enflasyon oranı memur ve emekli zammı için belirleyici etmen olacak. Temmuz ayı enflasyonu yıllık yüzde 79,60 oranında gerçkleşirken Ağustos ayı enflasyon oranı beklentisi de Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi ile belirlendi. İşte, TEFE TÜFE TÜİK 2022  Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

  • AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığında ertelenebiliyor.

    3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ağustos ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Eylül günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor. 

  • AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    Piyasa katılımcıları anketinin Ağustos ayına ilişkin sonuçlarına göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu.

     

  • Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

  • 12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2022 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,72 ihtimalle yüzde 30,00 - 36,99 aralığında, yüzde 28,16 ihtimalle ise yüzde 44,00 - 50,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,47’sinin beklentilerinin yüzde 37,00 - 43,99 aralığında, yüzde 29,41’inin beklentilerinin yüzde 44,00 - 50,99 aralığında olduğu gözlendi.

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