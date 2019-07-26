Geriye dönük borçlanma ya da emeklilik borçlanması bazı sebeplerle yapılabilir. Ancak bu sebepler, kadınlarda ve erkeklerde değişiklik gösterir. Peki emeklilik borçlanması nedir, nasıl hesaplanır? Emeklilik borçlanması hesaplama 2019

EMEKLİLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Emeklilik borçlanması veya geriye dönük borçlanma, geriye dönük prim borcunu ifade eder. Ancak bu, emeklilik yaşını etkilemez. Prim gününde eksik olan ve kanun kapsamında belirlenmiş olan bazı SSK’lı kişiler, geriye dönük ödeme yapabilir. 5510 sayılı kanuna göre yapılacak olan hizmet borçlanmaları şu şekilde meydana gelmektedir:

Ücretsiz doğum izni alan kadınlar, yasal olarak geriye dönük şekilde borçlanabilmektedir. Bu kadınlar; 4A, 4B ve 4C’li olarak borçlanabilir.

Er ya da erbaş olarak silah altında ya da yedek subay okulunda okuma durumlarında borçlanma söz konusu olabilir.

4C’li olarak görev yapan personel mevzuatına göre aylıksız izin sürelerine göre borçlanma olabilir.

4C’li olarak görev yapan personel mevzuatına göre aylıksız izin sürelerine göre borçlanma olabilir. Sigortalı olmayan ancak doktora öğrenimi ya da tıpta uzmanlık için yurt içinde ve yurt dışında geçirdikleri öğrenim süreleri boyunca borçlanma mümkündür.

Sigortalıyken tutuklanan ve daha sonra beraat eden kişilerin tutuklu veya gözaltındaki süreleri de geriye dönük borçlanmadan sayılmaktadır.

Grev süreleri,

Seçim kanunları kapsamında görevlerinden istifa etmiş olanların seçimin yapıldığı tarihe kadar olan süreleri,

Askerden önce sigortası olan erkekler geriye dönük borçlandırma yapabilir.

EMEKLİLİK BORÇLANMASI HESAPLAMA 2019

askerlik, doğum ya da yurt dışı çalışma süreleri için emeklilik borçlanması yapılabilir. SGK kapsamında tüm bu borçlanmalar, asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Buna göre günlük borçlanma da yaklaşık olarak 26 TL’ye yükselmektedir. Asgari ücrete göre bir günlük asgari tutar borçlanması 21,6 TL olarak belirlenmektedir. Buna göre:

540 gün askerlik borçlanması 11 Bin 691 TL,

3 Çocuk için 2 Bin,

160 gün doğum borçlanması için 46 Bin 764 TL,

5 bin gün yurt dışı borçlanması için 108 Bin 250 TL geri ödeme ile emekli olunabilmektedir.

EMEKLİLİK HESAPLAMASI

İlk sigorta başlangıç tarihi 1976’dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 1.5.2008 tarihinden sonra olanlar 7200 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

Ayrıca 2008'den itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artmaktadır. 7200 günü 2037 yılının sonuna kadar tamamlayanlar 61, 2039 sonuna kadar tamamlayanlar 62, 2041 sonuna kadar tamamlayanlar 63, 2043 sonuna kadar tamamlayanlar 64 ve 2044 sonuna kadar tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olabilmektedir.

8.9.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3600 gün ve 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasının ardından emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Bu tarihle 30.4.2008 arasında girişi olan kişiler ise 4500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olabilmektedir. 1.5.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için 5400 gün ve 63 yaşı tamamlaması gerekmektedir.

EMEKLİLİK BORÇLANMASI ÖĞRENME

Prim borçlarını öğrenmek için online olarak e-devlet hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

E-devlet sistemine TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra Hizmet dökümü kısmından borçlandığınız prim oranını görüntüleyebilirsiniz.

Bu sistemden hem 4A sigortalılar, hem 4B Bağ-Kurlular, hem de 4C Emekli Sandığı vatandaşları faydalanabilmektedir.

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