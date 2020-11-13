Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Bildiğiniz gibi her yıl emekli maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında zam uygulanıyor. Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yüzde 4.61 oranında zam yapılacağı ön görülüyor. Peki 2021 Ocak ayın en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

EMEKLİ 2021 OCAK AYI MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam yapılması, ikinci altı aylık dönemde ise yüzde 4 zam yapılması bekleniyor. Lakin açıklanan enflasyon verilerine göre oluşan enflasyon farkları yapılacak zam oranlarına eklenerek emeklilerin maaşlarına yansıtılacak. Bu duruma göre Ocak ayı enflasyon farkı yüzde 2 olarak hesaplanırsa yapılacak yüzde 3 zamla birlikte emeklilerin maaşlarına yüzde 5 oranında zam yansıtılmış olacak. Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ OCAK AYI ZAMMI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler arasında yerini aldı.