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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli aylıkları bayramdan önce yatar mı? Emekli maaşları ne zaman yatar? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli aylıkları bayramdan önce yatar mı? Emekli maaşları ne zaman yatar?

        Ramazan Bayramına kısa süre kala emekli aylıklarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emeklilere bayram ikramiyesi ve aylık ödemeleri öne çekilmişti. Peki SSK Bağkur Emekli aylıkları bayramdan önce yatar mı? 2024 Emekli maaşları ne zaman yatar, emekli memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri belli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 15:44 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:44
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        • 1

          Emekli aylık ödeme tarihleri, yaklaşan bayram tatili dolasıyla merak ediliyor. SSK Bağkur emeklileri 2 Nisan’dan itibaren emekli bayram ikramiyelerini almaya başlamıştı. Bayram tatili kapsamında 8-9 Nisan’da idari izin kapsamına alındı. Peki Emekli aylıkları bayramdan önce yatar mı, emekli maaşları ne zaman yatar?

        • 2

          EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ERKEN YATAR MI?

          Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı. 2-5 Nisan tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyeler yatırılacak.

          Bayram sonrası maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.

          GEÇTİĞİMİZ YIL EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATIRILDI

          2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14,16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan’da yatırıldı.

        • 3

          MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ERKEN YATACAK MI?

          Emekli ve memur maaş ödemelerinin öne çekilip bayramdan önce ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'den bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatmayacak ve her zaman yatırıldığı tarih olan ayın 15'inde hesaplara geçecek.

          MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

          Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 19.03.2024 tarihli ve 216558 sayılı yazısında; Ramazan Bayramının 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'de başlayıp 12 Nisan 2024 Cuma gününe kadar devam edeceğinden bahisle, kamu personelinin 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı belirtilmektedir." denildi. Açıklamanın devamında "Buna göre, harcama ve muhasebe birimlerince, Nisan/2024 maaş/ücret hesaplama ve ödeme işlemlerinin Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden aşağıdaki açıklamalara göre yapılması gerekmektedir;

        • 4

          1- Personelin özlük bilgileriyle ilgili bilgi girişi ve değişiklik işlemleri, maaş hesaplama, bordro ve ödeme emri belgesi oluşturulmasına ilişkin sürecin tamamlanarak, Hazine'den nakit talebinin en geç 05.04.2024 tarihinde Cuma günü saat 15.30'a kadar yapılması gerekmektedir.

          Ancak, maaş hesaplama, ödeme emri belgesi oluşturma, muhasebe birimine gönderme ve nakit talebi işlemlerini herhangi bir nedenden dolayı bu sürede tamamlayamayan harcama ve muhasebe birimlerinin, söz konusu işlemleri en geç 08.04.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 15.30'a kadar tamamlamaları gerekmektedir.

          2- Maaş ödemeleri Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası,Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Yapı ve Kredi Bankası, ING Bank A.Ş, QNB Finansbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası Şubelerinden yapılan harcama birimlerinin maaş banka listeleri bankalara, 05.04.2024 Cuma günü saat 16.00'da; 08.04.2024 Pazartesi günü yine saat 16.00'da merkezden gönderilecektir.

          3- Banka hesaplarına aktarılan maaş/ücretlerin, ilgili bankalarca personele her ay olduğu gibi zamanında ödenmesi sağlanacaktır. Bilgilerini ve Nisan/2024 maaş dönemine ilişkin maaş ve ücretlerin ödenmesinde sıkıntı yaşanmaması bakımından ilgili harcama birimleri ile muhasebe birimlerince gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim." denildi.

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