İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 ay geride kaldı
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 ay geride kaldı, Gazze'de can kaybı 33 bini aştı. İsrail ordusu, kara saldırısına devam ettiği Han Yunus'tan çekildiğini açıklarken, İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail'in Hamas'ın ateşkes için "aşırı" taleplerine boyun eğmeyeceğini söyledi.
İsrail ordusu, yaklaşık dört aydır kara saldırısına devam ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini açıkladı.
Ordu Sözcülüğünün AA'ya yaptığı açıklamada, ordunun Han Yunus'taki saldırıyı yürüten 98. Komando Tümeninin bölgedeki görevini tamamladığı kaydedildi.
Tümenin Gazze Şeridi'nden dün gece tamamen çekildiği aktarılan açıklamada, sadece Nahal Tugayının Gazze Şeridi'nde kalmaya devam edeceği ifade edildi.
İsrail medyasına göre, Gazze’deki sivillerin bölgenin kuzeyine dönmesini engellemek için Nahal Tugayı bölgede kalacak.
Öte yandan, Haaretz gazetesinin haberine göre, Han Yunus'tan çekilme altı aydır İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılar nedeniyle yerinden edilerek Refah'a sığınan Filistinlilerin evlerine dönmesine olanak tanıyacak.
Habere göre, Han Yunus'taki istihbarat ve saldırı faaliyetlerinin tamamlanması nedeniyle çekildiğini bildiren ordu, çekilmenin, ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan talebinin sonucu olduğu iddiasını reddetti.
GAZZE'DE ATEŞKES OLACAK MI?
Gazze'ye yönelik saldırıların 6. ayında Hamas heyetinin bugün ateşkes görüşmeleri için Mısır'ın daveti üzerine Kahire'ye gideceği bildirilmişti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 14 Mart'taki görüşmelerde sunulan taleplere bağlı kalındığı ve bu doğal taleplerden vazgeçilmeyeceği ifade edilmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, artan uluslararası baskıya rağmen İsrail'in Hamas'ın "aşırı" taleplerine boyun eğmeyeceğini söyledi.
Netanyahu, "Rehineler serbest bırakılmadan Gazze'de ateşkes olmayacak" dedi.
GAZZE'DE CAN KAYBI 33 BİNİ AŞTI
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 175’e yükseldi.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.