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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı! - Güncel haberler

        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!

        Bursa'da 10 yaşındaki bir çocuk köpeklerin saldırısına uğradı. Bu sırada oğlunu korumaya çalışan Mesut Karagözoğlu düşüp çenesini kırdı, köpekler elleri ve kulağını parçaladı. Tedaviye alınan Karagözoğlu'nun, elleri ile sol kulağına 30 dikiş atılırken, çenesinden de ameliyat olacağı ve bu nedenle yaklaşık 2 ay boyunca pipetle besleneceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:46 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:50
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        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
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        Bursa'da babası ile birlikte iftar saati pide almaya giden Y.E.K. (10) sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

        DHA'nın haberine göre oğlunu korumaya çalışan Mesut Karagözoğlu (46) düşüp çenesini kırdı, köpekler elleri ve kulağını parçaladı. 6 köpeğin Karagözoğlu’na saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        6 KÖPEK BİRDEN SALDIRDI

        Olay, 30 Mart’ta saat 19.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İftar için fırına pide almaya giden Mesut Karagözoğlu ile oğlu Y.E.K. sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Karagözoğlu, oğlunu korumak için köpeklerin önüne geçerken, korkan çocuk kaçarak uzaklaştı.

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        Köpeklere engel olmaya çalışan Mesut Karagözoğlu düştü, 6 köpek ise etrafını sarıp kendisine saldırdı. Düşmeye bağlı olarak çenesi kırılan Karagözoğlu’nun kulağı ve elleri köpekler tarafından ısırıldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Karagözoğlu’nun, saldırıdan önce yolda karşılaşıp konuştuğu arkadaşının, otomobiliyle geri gelip, klakson çalmasıyla köpekler kaçtı.

        30 DİKİŞ ATILDI

        Arkadaşı tarafından Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuk babası Mesut Karagözoğlu’nun çenesinin 2 yerinden kırıldığı, ellerinin ve kulağının parçalandığı belirlendi. Tedaviye alınan Karagözoğlu’nun, elleri ile sol kulağına 30 dikiş atılırken, çenesinden de ameliyat olacağı ve bu nedenle yaklaşık 2 ay boyunca pipetle besleneceği öğrenildi.

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        #haberler
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