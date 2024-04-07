Buzluğun içine bozuk para koymak hayat kurtarıyor
Buzlukta muhafaza edilen yiyeceklerin çözülerek bozulduğunu anlamak oldukça basit! Bunun için yapmanız gereken tek şey madeni para testi...
- 1
Eğer yiyecekleri buzdolabının buzluk kısmına ya da derin dondurucuya atarsanız, sonrasında ilk günkü gibi taze yiyebilirsiniz.
- 2
Peki, dondurma işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmemiş olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Tabii ki, madeni parayla...
- 3
Bunun için bir bardağın ya da kasenin içerisine su doldurun ve buzluğa koyun.
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- 4
Su donduktan sonra üzerine bir tane madeni para yerleştirin ve buzluğu kapatın.
- 5
Döndüğünüzde para hala donmuş suyun üzerindeyse, yiyecekleriniz sağlıklı bir şekilde muhafaza ediliyor demektir.
- 6
Para, bardağın dibine çökmüş ise o yiyecekleri sakın yemeyin.
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- 7
Bu, elektriklerin kesildiğini, buzdolabınızın yiyecekleri yeterince soğutamadığını ve yiyecekleri koruyan buzun eridiğini gösterir.
- 8
Demir parayı ne kadar dipte bulursanız, yiyeceklerinin bakterilenmiş ya da çürümüş olma riski o kadar artacaktır.