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        Haberler Gündem 3. Sayfa İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu

        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu

        Bursa'da ilişki sırasında dini nikahla birlikte yaşadığı 43 yaşındaki 5 aylık hamile N.M.T.'yi boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu Yahya Al Mohamad Altaha 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, suçlamaları kabul etmeyen ve kadının boğazındaki morlukların nedenini, fantezi istemesi sonucu yaşandığını öne süren ve "Öptüğüm için olmuş olabilir" sözleriyle açıklayan sanığa verdiği cezada indirim uygulamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:16 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:16
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        • 1

          Bursa'da ilişki sırasında dini nikahla birlikte yaşadığı 43 yaşındaki 5 aylık hamile N.M.T.'yi boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 42 yaşındaki Suriye uyruklu Yahya Al Mohamad Altaha'nın 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebet' istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

        • 2

          Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında son sözleri sorulan Al Mohamad Altaha, daha önceki ifadelerini yineleyerek, "Ölüm olayı birliktelik sırasında istemeyerek meydana geldi. Birliktelik yaşadığım kişi amcamın kızı olur, onu neden öldürmek isteyeyim. Onu çok seviyordum. Çok uzun süre cinsel birliktelik yaşadık. Nasıl öldüğü ile ilgili bir fikrim yok, o esnada beyin kanaması da geçirmiş olabilir. Tahliyemi istiyorum" dedi.

        • 3

          "ÖPÜCÜK SAVUNMASI"

          Kadının boğazındaki morlukların nedenini ise "Öptüğüm için olmuş olabilir" sözleriyle açıklayan sanığa, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, cezada indirim uygulamadı.

        • 4

          OLAYIN GEÇMİŞİ VE İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

          Olay, temmuz ayında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Yahya Al Mohamad Altaha, 4 çocuğunun annesi olan M.A.'dan, 2022 yılının Aralık ayında boşandıktan sonra, uzaktan akrabası olan N.M.T. ile dini nikah yaparak, Ortabağlar Mahallesi'ndeki evde yaşamaya başladı.

          İddiaya göre, olay günü öğle saatlerinde Yahya Al Mohamad Altaha ile N.M.T. birliktelik yaşadı. İlişki sırasında Yahya Al Mohamad Altaha, N.M.T.’nin başını yataktan aşağı sarkıtıp, her iki kolu vücudunun altında kalan hamile kadının boğazını önce sağ sonra da sol eliyle sıktı.

          Bu sırada, boğazından hırıltı sesi gelip, ağzından köpük çıkan kadın hareketsiz kaldı. Durumu fark eden Yahya Al Mohamad Altaha, saat 13.00 sıralarında evden çıkıp arkadaşları ile buluşmaya gitti. Saat 17.00 sıralarında tekrar geldiği evde, N.M.T.'nin hareketsiz olarak yattığını gören Altaha, bu kez cep telefonu ile aradığı arkadaşı İ.O.'dan yardım istedi. Eve gelen İ.O., sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde N.M.T.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Yahya Al Mohamad Altaha’yı gözaltına aldı.

          'FANTEZİ' İDDİASI

          Emniyetteki sorgusunda, N.M.T.'yi bilerek ve tasarlayarak öldürmediğini söyleyen şüpheli, olayın birliktelik sırasında fantezi yapmak istemesi sonucu yaşandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yahya Al Mohamad Altaha, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

          Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, "Tanığın ifadesinin ardından yapılan soruşturma sonunda, Suriye uyruklu Yahya Al Mohamad Altaha’nın, birliktelik sırasında cinsel fantezi süsü vererek, hamile olduğunu bildiği N.M.T.’nin boğazını sıkıp öldürmek sureti ile üzerine atılı suçu işlediği belirlendi" görüşüne yer verildi.

          ESKİ EŞ: ÇOCUĞU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORDU

          Sanığın, 19 yıl önce ülkesinde evlenip, olaydan 8 ay önce boşandığı eski eşinin, evliliklerinden olan 4 çocuğunu sevmediğini belirterek, "Her hamile kaldığımı öğrendiğinde, birlikteliğimiz sırasında boğazımı sıkıp karnıma bastırarak, çocuğu düşürmeye çalışıyordu" dediği, soruşturma sırasında alınan ifadesine de iddianamede yer verildi.

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