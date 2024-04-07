Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü

Lale Begüm K. olaydan önce kız kardeşi ile aralarında sosyal medya hesaplarında yaptıkları canlı yayınlarla ilgili tartışma çıktığını, bunun üzerine Dilaray’ın alkol alıp odasına giderek kapıyı kapattığını, daha sonra da atladığını söyledi.