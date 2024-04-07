Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Akbağ: İlk dizimde Uğur Yücel'in yavuklusuydum

        Demet Akbağ: İlk dizimde Uğur Yücel'in yavuklusuydum

        Demet Akbağ, 'Sandık Kokusu' setinde rol arkadaşı Özge Özpirinçci ile olan çalışmalarını ve diğer oyuncularla ilgili düşüncelerini paylaştı. Akbağ; Uğur Yücel'e dair bir anısını da paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 13:57 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Sandık Kokusu' dizisiyle gönüllere taht kuran Demet Akbağ, SHOW TV’de Ömür Sabuncuoğlu’nun konuğu oldu ve samimi açıklamalar yaptı.

        'Sandık Kokusu' ve 'Aydınlıkevler' tiyatro oyununu bir arada götüren ve kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini geçiren Demet Akbağ; “Bu kadar tempolu olduğum bir dönemi hatırlamıyorum ama işimi seviyorum. İşini seviyorsan ve mutluysan karşılığını alıyorsun” dedi.

        “FİLİZ’İ OYNAMAK BÜYÜK KEYİF”

        'Sandık Kokusu' dizisinde canlandırdığı Filiz karakterini oynamanın keyfini yaşadığını dile getiren Demet Akbağ; “Benim yaş grubumdan bir kadını oynuyorum. Oyuncusunu da mutlu eden bir karakter Filiz...” derken oynadığı karaktere kendinden neler kattığına dair gelen soruya; “Bol bol. Çok şey katıyorum. Benim annemden duyduğum atasözleri var. Senaryoda yokken durum onu gerektirdiğinde doğaçlama olarak senaryoya dâhil edebiliyorum. Filiz bu duruma müsait bir karakter” şeklinde cevap verdi.

        REKLAM

        DİZİDEKİ TORUNLARINI ÇOK SEVİYOR

        'Sandık Kokusu’nda 3 torun sahibi bir kadını canlandıran Demet Akbağ, ilk kez bu kadar çok çocuk oyuncuyla beraber bir projede yer aldığını söylerken; bu konuda şunları söyledi; “Çok seviyorum onları. O kadar tatlı çocuklar ki... Hepsine bayılıyorum. Çok tatlı olmaları dışında yetenekliler de aynı zamanda. Devamlılıklarını tutabiliyorlar” dedi.

        Özellikle Tılsım karakterini canlandıran genç oyuncu Mina Akdin’e övgüler yağdıran Demet Akbağ, “O geliyor. Çok iyi yerlere gelecek” dedi.

        "ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ İLE OYNAMAK ÇOK KEYİFLİ"

        'Sandık Kokusu’nda birlikte başrolü paylaştığı Özge Özpirinçci’nin kendisine duyduğu hayranlığa dair Demet Akbağ'ın yorumu şu oldu; “Özge, beni her gördüğünde büyük bir coşkuyla sarılır. Her zaman beraber oynamak istediğini söylerdi. Sandık Kokusu’nun senaryosunu bana yolladıklarında okurken Özge’den aldığı bir mesajı unutmuyorum. Bana ‘Doğru mu duydum’ diye mesaj yollamıştı. Özge dışında Necip’i (Memili) de çok severdim, Metin’i de (Akdülger) çok severdim. Hepsiyle birlikte ilk kez oynuyorum."

        "İLK DİZİMDE UĞUR YÜCEL’İN YAVUKLUSUYDUM"

        'Sandık Kokusu’na Hasan Ağa rolüyle dâhil olan usta oyuncu Uğur Yücel’e dair bir anısını anlatan Demet Akbağ; bu konuda ise şunları söyledi; “İlk televizyon dizimde Uğur’la birlikte oynadım. Aynı jenerasyonun oyuncularıyız ve yaşıtız. TRT’de yayınlanan ‘Baldız ve Bacanak’ dizisinde o apartman görevlisi Abidin ben de onun yavuklusu Düriye rolündeydim."

        "ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM"

        'Sandık Kokusu’nda Filiz estetik operasyonlara çok meraklı bir kadın.. Demet Akbağ estetiğe karşı değil ama uzun süredir botoks dışında bir operasyon yaptırmadığını söyledi; "Yüzüme en son 12 yıl önce operasyon yaptırdım. Onun üstüne bir daha çok korkuyorum. Ama botoks yaptırıyorum, bunu gizleyemem. Maskelerim meşhurdur. Boş günlerimde maskelerimi aksatmam ve saç bakımıma önem veririm."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #demet akbağ
        #uğur yücel
        #Özge Özpirinççi
        #sandık kokusu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        Betül'ün öldüğü motosiklet kazasında iddianame hazırlandı!
        Betül'ün öldüğü motosiklet kazasında iddianame hazırlandı!
        Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu
        Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Correa iddiası!
        Correa iddiası!
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        ABD'de aracına aldığı kadına cinsel saldırıda bulunan Türk gözaltında
        ABD'de aracına aldığı kadına cinsel saldırıda bulunan Türk gözaltında
        Kadın diş hekiminin katili hasta listesinden çıktı!
        Kadın diş hekiminin katili hasta listesinden çıktı!
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        Başkanlık Sarayı'ndaki kedilere sonsuza dek yiyecek ve bakım
        Başkanlık Sarayı'ndaki kedilere sonsuza dek yiyecek ve bakım
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        "Bundan sonra hizmetlerimle anılmayı tercih ederim"
        "Bundan sonra hizmetlerimle anılmayı tercih ederim"
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Habertürk Anasayfa