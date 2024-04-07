Demet Akbağ: İlk dizimde Uğur Yücel'in yavuklusuydum

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'Sandık Kokusu' dizisiyle gönüllere taht kuran Demet Akbağ, SHOW TV’de Ömür Sabuncuoğlu’nun konuğu oldu ve samimi açıklamalar yaptı.

'Sandık Kokusu' ve 'Aydınlıkevler' tiyatro oyununu bir arada götüren ve kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini geçiren Demet Akbağ; “Bu kadar tempolu olduğum bir dönemi hatırlamıyorum ama işimi seviyorum. İşini seviyorsan ve mutluysan karşılığını alıyorsun” dedi.

“FİLİZ’İ OYNAMAK BÜYÜK KEYİF” 'Sandık Kokusu' dizisinde canlandırdığı Filiz karakterini oynamanın keyfini yaşadığını dile getiren Demet Akbağ; “Benim yaş grubumdan bir kadını oynuyorum. Oyuncusunu da mutlu eden bir karakter Filiz...” derken oynadığı karaktere kendinden neler kattığına dair gelen soruya; “Bol bol. Çok şey katıyorum. Benim annemden duyduğum atasözleri var. Senaryoda yokken durum onu gerektirdiğinde doğaçlama olarak senaryoya dâhil edebiliyorum. Filiz bu duruma müsait bir karakter” şeklinde cevap verdi. REKLAM

DİZİDEKİ TORUNLARINI ÇOK SEVİYOR 'Sandık Kokusu’nda 3 torun sahibi bir kadını canlandıran Demet Akbağ, ilk kez bu kadar çok çocuk oyuncuyla beraber bir projede yer aldığını söylerken; bu konuda şunları söyledi; “Çok seviyorum onları. O kadar tatlı çocuklar ki... Hepsine bayılıyorum. Çok tatlı olmaları dışında yetenekliler de aynı zamanda. Devamlılıklarını tutabiliyorlar” dedi. Özellikle Tılsım karakterini canlandıran genç oyuncu Mina Akdin’e övgüler yağdıran Demet Akbağ, “O geliyor. Çok iyi yerlere gelecek” dedi.

"ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ İLE OYNAMAK ÇOK KEYİFLİ" 'Sandık Kokusu’nda birlikte başrolü paylaştığı Özge Özpirinçci’nin kendisine duyduğu hayranlığa dair Demet Akbağ'ın yorumu şu oldu; “Özge, beni her gördüğünde büyük bir coşkuyla sarılır. Her zaman beraber oynamak istediğini söylerdi. Sandık Kokusu’nun senaryosunu bana yolladıklarında okurken Özge’den aldığı bir mesajı unutmuyorum. Bana ‘Doğru mu duydum’ diye mesaj yollamıştı. Özge dışında Necip’i (Memili) de çok severdim, Metin’i de (Akdülger) çok severdim. Hepsiyle birlikte ilk kez oynuyorum."

"İLK DİZİMDE UĞUR YÜCEL’İN YAVUKLUSUYDUM" 'Sandık Kokusu’na Hasan Ağa rolüyle dâhil olan usta oyuncu Uğur Yücel’e dair bir anısını anlatan Demet Akbağ; bu konuda ise şunları söyledi; “İlk televizyon dizimde Uğur’la birlikte oynadım. Aynı jenerasyonun oyuncularıyız ve yaşıtız. TRT’de yayınlanan ‘Baldız ve Bacanak’ dizisinde o apartman görevlisi Abidin ben de onun yavuklusu Düriye rolündeydim."

"ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM" 'Sandık Kokusu’nda Filiz estetik operasyonlara çok meraklı bir kadın.. Demet Akbağ estetiğe karşı değil ama uzun süredir botoks dışında bir operasyon yaptırmadığını söyledi; "Yüzüme en son 12 yıl önce operasyon yaptırdım. Onun üstüne bir daha çok korkuyorum. Ama botoks yaptırıyorum, bunu gizleyemem. Maskelerim meşhurdur. Boş günlerimde maskelerimi aksatmam ve saç bakımıma önem veririm."