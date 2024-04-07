Xiaomi'nin elektriklisi SU7'nin üretim hattından görüntüler paylaşıldı

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Dünya çapında otomotiv sektörüyle teknoloji dünyasının bir araya geçiş hızı her geçen gün daha da artıyor. Otomobil üreticileri teknoloji firmalarıyla ortaklıklar yaparak bu dönüşüme ayak uydurmaya çalışırken, Tesla ve Togg gibi doğuştan elektrikli olarak hayata gelen markalar kendilerini teknoloji firması olarak tanımlamaya başladılar ve bu konumlarını bir avantaj olarak kullandılar.

Fakat yalnızca otomotiv sektörü odağında çalışan firmalar dönüşmekle kalmadı, teknoloji firmaları da elektrikli otomobil dünyasına giriş yaparak araçlar tasarlamaya başladılar.

Özellikle Huawei, Oppo, Xiaomi gibi Çinliler bu alanda ön plana çıkarken Sony gibi devler de elektrikli otomobil dünyasına adım atanlar arasında yer alıyor. 'Telefoncular' otomobilci oldu Haberi Görüntüle ÖNCE TESTLERDE GÖRÜNTÜLENDİ SONRA FUARDA YERİNDE İNCELEDİK REKLAM Elektrikli otomobil yarışına giren teknoloji devlerinen en iddialılarından olan Xiaomi'nin elektrikli otomobilini geçtiğimiz aylarda Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) yerinde inceleme fırsatı yakalamıştık. Şimdi ise aracın üretim tesislerinden görüntüler paylaşıldı. Çinli firmanın elektrikli aracının üretim hattından paylaştığı görüntülerde dikkat çekici olan detaylardan bir tanesi ise otomasyon seviyesi oldu. Aracın üretim hattında neredeyse hiç insan çalışmıyor, tamamen robotlar tarafından gerçekleştiriliyor.

Mobil Dünya Kongresi start aldı Haberi Görüntüle APPE VAZGEÇTİ! ABD'li teknoloji devi Apple elektrikli otomobil projelerine başlayan ilk teknoloji şirketlerinden olmuştu. Titan projesi verdiği bu otomobil projesini büyük gizlilikle yürüten ve yıllar boyunca büyük yatırımlar yaparak elektrikli otomobil atağı yapmaya çalışan Apple, geçtiğimiz dönemde bu projeden vazgeçtiğini açıklamıştı. Apple, 2014'ten 2024'e kadar kod adı "Project Titan" olan elektrikli ve sürücüsüz bir otomobil geliştirmek için bir araştırma ve geliştirme çalışması yürüttü. Apple, otomotiv araştırmalarının hiçbirini açıkça tartışmadı, ancak 2018 itibariyle yaklaşık 5.000 çalışanın proje üzerinde çalıştığı bildirildi. Ancak sonunda bu projenin rafa kalktığının duyurulmasıyla teknoloji devinde işten çıkartmalar da başladı!

Apple, Apple Car ve microLED Apple Watch projelerini sonlandırarak 600'den fazla çalışanı işten çıkardı. Şirket, yapay zeka ve kişisel robotik teknolojilere odaklandığını duyurdu. Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi Haberi Görüntüle