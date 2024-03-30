Teknoloji şirketlerinin otomobil savaşı
Elektrikli ve otonom araçlar ile birlikte artık birer teknoloji üssüne dönüşen otomobiller, teknoloji şirketlerinin iştahını kabartmaya devam ediyor. Kısa bir süre öncesine kadar sadece akıllı telefon, çip ve diğer cihazları üreten firmalar, kendi otomobillerini üretmek için adeta sıraya girdi. Eskinin 'telefoncu' firmaları, gerek yaptıkları işbirlikleri gerekse kendi çözümleri ile günümüzün yeni 'otomobilcileri' oldu...
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HUAWEI - AITO
Çinli teknoloji şirtketi Huawei, 2021'den bu yana elektrikli araçlar geliştiriyor. Seres Motors ile işbirliğine giden Huawei, AITO isimli bir otomobil markası kurdu.
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M5, M7 ve M9 olmak üzere iki modeli bulunan marka, Çin'de Huawei mağazalarında satılıyor.
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M5 modelinde, menzil artıcılı benzinli motor bulunuyor. 1000 km üzerinde menzile sahip araçta, 1.5 litre benzinli motor menzil artırıcı görevi görüyor.
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M7 modeli, 90W’a kadar güce ve 200kW elektrik motoruna sahip olan M7 1.5T menzil genişleticiye sahip. Dört tekerlekten çekişli model, daha fazla çekiş için 130kW’lık bir ön motora da sahip.
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Arkadan itişli versiyonun bataryası ise, dört tekerlekten çekişli modelin 165 km’lik mesafesine kıyasla 195 km’lik bir menzil sunuyor. Otomobilin menzil değeri yaklaşık 1200 km olarak açıklanıyor.
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M9'da ise tam elektrikli ve menzil artırıcılı hibrit olmak üzere iki farklı güç seçeneği bulunuyor.
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CATL yapımı 97.7 kWh kapasiteye sahip batarya elektrikli versiyonda toplam 523 beygir gücünde iki elektrik motoru yer alıyor. Aracın menzili ise 630 km olarak açıklanıyor.
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Hibritte ise, M5 modelindeki 1.5 litre benzinli motor yer alıyor. Hibrit versiyonda 42 kWh ve 52 kWh gücünde iki farklı seçeneği sunuluyor. Menzil uzatıcı motor ve bataryalarla 1362 ile 1402 km arasında menzil elde edilebildiği belirtiliyor.
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FOXCONN
Tayvanlı teknoloji şirketi Foxconn, üç elektrikli araç prototipini tanıttı. Bir SUV, bir sedan ve bir otobüsten oluşan araçlar, Foxconn ile Tayvanlı otomobil üreticisi Yulon Motor arasındaki ortak girişim olan Foxtron tarafından üretildi.
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Foxconn, küresel elektrikli otomobil pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Sedan model, önümüzdeki yıllarda Tayvan dışında belirtilmeyen bir otomobil üreticisi tarafından satılacak.
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SUV model ise, Yulon markalarından biri altında satılacak ve 2023 yılında Tayvan pazarına sunulması planlanıyor.
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HUAWEI - LUXEED
Huawei'nin bir diğer Çinli otomobil üreticisi Chery ile ortaklaşa kurduğu Luxeed markası, 2023'ten beri faaliyet gösteriyor.
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Markanın S7 modeli, AITO'nun SUV otomobillerinin aksine, sedan formu ile dikkat çekiyor.
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S7, Chery'nin bünyesindeki Exeed Sterra modeli ile platform kardeşliği yapıyor. Luxeed'in otomobilleri de AITO gibi otonom sürüş özelliğine sahip.
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S7, 80 kWh'ye kadar kapasite sunan 800 volt CATL batarya paketi ile donatılmış durumda. Yaklaşık 500 beygir güç üreten otomobil, tam şarj ile 630 km yol gidebiliyor.
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OPPO
Çinli telefon markası, NIO, BYD Auto ve Geely gibi otomobil üreticileri dijital sistemler üzerinde çalışıyor. Oppo, son olarak Hindistan için elektrikli bir araç üzerinde çalışıyor. Şirketin elektrikli araçlarının 2024 başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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XIAOMI
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürdü. SU7 adı verilen elektrikli otomobil modelinin toplamda 3 versiyonu olacak.
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Xiaomi SU7, 4997 mm uzunluğa, 1963 mm genişliğe ve 1455 mm yüksekliğe değerine sahip. Aracın tavanında, otonom sürüş için gerekli olan LiDAR teknolojisi ve sensörler bulunuyor.
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Giriş versiyonunda 295 beygir güç ve 400 Nm tork üreten otomobil, 0'dan 100'e 5.28 saniyede çıkıyor. 73,6 kWh BYD Blade bataryayla gelen aracın menzili de 700 kilometre olacak.
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Pro pakette, motor gücü standart ile aynı. Bu versiyonda 94,3 kWh'lik bir batarya yer alıyor. 0'dan 100'e çıkışı ise 5,7 saniye. Pro'nun menzili de 830 kilometre olarak açıklanıyor.
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En güçlü versiyonda ise, çift elektrik motor bulunuyor. 673 beygir güç ve 838 Nm tork sunan bu model, 810 kilometre mesafe gidebiliyor. 265 km/s maksimum hıza sahip olacak versiyon, 0'dan 100'e 2,78 saniyede çıkabilecek.
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Tanıtım etkinliğiyle eş zamanlı olarak internet üzerinden satışa başlayan Xiaomi, ilk 27 dakikada 50 bin sipariş aldığını açıkladı.
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SONY
Japon teknoloji şirketi Sony, ülkenin otomotiv üreticilerinden Honda ile birlikte yeni bir elektrikli otomobil markası yarattı.
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Afeela adı verilen yeni markanın duyurusu tüketici elektroniği fuarı CES 2023'te yapıldı.
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Sony ve Honda'nın birlikte geliştirdiği elektrikli otomobilin 2026'da yollara çıkması planlanıyor. Otomobilin ilk olarak Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacağı da verilen bilgiler arasında.
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APPLE
Çinli teknoloji firmaları otomobil projelerine ağırlık verirken, ABD'li teknoloji devi Apple ise 10 yıldır üzerinde çalıştığı otomobilinden vazgeçti. Project Titan adı verilen projede yaklaşık 2 bin kişi çalışıyordu.